

في واقعة غريبة.. سيدة تكتشف أن والدها الحقيقي طبيب النساء الذي تزوره منذ 9 سنوات في واقعة غريبة.. سيدة تكتشف أن والدها الحقيقي طبيب النساء الذي تزوره منذ 9 سنوات

وُلدت امرأة تدعى مورجان هيلكويست، تعيش في نيويورك، من خلال التلقيح الاصطناعي، ولم ترَ والدها البيولوجي من قبل.



في الآونة الأخيرة، اكتشفت أنها كانت على اتصال دائم مع والدها الحقيقي لمدة تسع سنوات، لأنه كان طبيب أمراض النساء الذي تزوره، ويدعى موريس وورتمان.



وبحسب موقع ridus.ru الروسي، بدأت القصة عندما قررت والدة مورجان الحمل عن طريق التلقيح الاصطناعي في أوائل الثمانينيات، بعد إصابة زوجها بالشلل من الخصر إلى الأسفل في حادث سيارة. وكان الدكتور وورتمان يبحث عن متبرع مناسب للزوجين وأجرى عملية أطفال الأنابيب.

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وقتها، أخبر طبيب أمراض النساء الزوجين أن المتبرع كان طالبًا، سليما طبيًا، ويتمتع بأصول من شمال أوروبا. ولكن، كما اتضح لاحقًا، لم يكن هناك طالب بالأساس، حيث اكتشفت الأم فيما بعد أن الطبيب نفسه هو المتبرع.علمت الأم ذلك في ليلة كانت تزور فيها الطبيب موريس وورتمان، للمتابعة. حيث طلب منها كشف وجه ابنتها لإلقاء نظرة على ملامح وجهها. ثم قال الطبيب شيئًا غريبًا: «حقًا طفل جيد، طفل جيد جدًا» وبدا مرتبكا للغاية، ثم اعترف لها بالأمر.أخفت الأم كل هذه التفاصيل عن ابنتها، حتى اكتشفت بالصدفة أن مورجان تقوم بالمتابعة عند نفس الطبيب، لتخبرها أن صاحب التلقيح الاصطناعي هو الدكتور وورتمان. وأشارت إلى أنه والدها البيولوجي.تم تأكيد شكوك الفتاة باستخدام اختبار الحمض النووي. اكتشفت اسم الوالد، ووجدت أيضًا ستة أخوة غير أشقاء وأخوات.وعلى عكس المتوقع، بعد أن اكتشفت مورجان والدها الحقيقي، لم تندفع إلى رقبته بدموع الفرح، بل رفعت دعوى قضائية ضد طبيب النساء بتهمة الإهمال الطبي والاحتيال والتسبب في ضرر معنوي.وعلقت على الواقعة قائلة: «لن أوافق أبدًا على أن أصبح مريضته طالما علمت أنني ابنته».واقعة سابقةيذكر أن في واقعة سابقة، كانت سيدة من سكان الولايات المتحدة، تدعى كاتي جيلكريست، تعلم أنها تم تبنيها وأرادت العثور على والديها الحقيقيين. وفي عام 2017، أجرت أول اختبار للحمض النووي، مما قادها إلى ابنة عمها الثانية، سوزان جيلمور.طلبت «كاتي» من «جليمور» العثور على الوالدين الحقيقيين واكتشفت الحقيقة المروعة. والدها البيولوجي هو وليام برادفورد بيشوب جونيور، قاتل مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي وجهت إليه تهمة القتل الوحشي لزوجته وأمه وأبنائه الثلاثة.