مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة صفقة تبادل عبد الغني بـ أحمد أيمن منصور

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صورة الخبر: محمد عبد الغني
محمد عبد الغني

كشف مصدر من الزمالك، حقيقة المفاوضات بينهم وبين بيراميدز لمبادلة محمد عبد الغني مدافع الفريق بـ أحمد أيمن منصور.

وقال المصدر المسؤول لـFilGoal.com: "ما يقال عن أننا أتممنا الاتفاق مع بيراميدز بمبادلة محمد عبد الغني بـ أحمد أيمن منصور غير حقيقي تماما".

وأضاف "المفاوضات متوقفة أساسا منذ فترة. كان هدفنا الأساسي هو دعم الفريق بصفقات قوية من بيراميدز، وليس التفريط بالعناصر الأساسية".

وأتم "ربما تعود المفاوضات خلال الفترة المقبلة ويجد جديد، لكن حتى الآن لا يوجد أمر يذكر".

المصدر: filgoal

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