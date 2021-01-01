الأوراق المطلوبة للطالبات المستجدات بكلية البنات

قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم الإعلان عن بدء استلام أوراق الطالبات المستجدات فور استلام الكلية للأسماء من إدارة الجامعة، لذا على الطالبة استيفاء التالى قبل التوجه للكلية:
1- التسجيل على موقع وزارة الصحة من أجل التطعيم ضد فيروس كورونا على الموقع التالى:
http://egcovac.mohp.gov.eg
ثم التسجيل على موقع كلية البنات على الرابط التالى:
https://forms.office.com/r/mshUqrHZfK
2- إحضار الأوراق التالية فى دوسيه بلاستيك بكبسولة:
- شهادة الثانوية العامة الأصلية+ وصورة منها.
- شهادة الميلاد (الكمبيوتر).
- عدد 6 صور شخصية حديثة 4×6
- صورة بطاقة الرقم القومى.
- بطاقة الترشيح + 2 صورة منها.
وسوف تعلن الكلية عن جدول الحضور لكل شعبة وتسليم الملف وعمل الكشف الطبى والتطعيم.
وأكدت عميد كلية البنات لـ صدي البلد أنه تم وضع 3 خطط استباقية للعام الدراسي الجديد 2021_2022 وهي أن تتم عملية التعليم بالشكل المباشر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع منسوبي الكلية بارتداء الكمامة والالتزام بعملية التباعد.. أما عن الخطة الثانية سوف تسير العملية التعليمية بالشكل الهجين كما هو عليه العام الماضي مع تطوير البنية التحتية للكلية بالكامل استعدادا لكافة السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.
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