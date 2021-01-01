الأوراق المطلوبة للطالبات المستجدات بكلية البنات



كلية البنات كلية البنات

قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم الإعلان عن بدء استلام أوراق الطالبات المستجدات فور استلام الكلية للأسماء من إدارة الجامعة، لذا على الطالبة استيفاء التالى قبل التوجه للكلية:

1- التسجيل على موقع وزارة الصحة من أجل التطعيم ضد فيروس كورونا على الموقع التالى:

http://egcovac.mohp.gov.eg

ثم التسجيل على موقع كلية البنات على الرابط التالى:

https://forms.office.com/r/mshUqrHZfK

2- إحضار الأوراق التالية فى دوسيه بلاستيك بكبسولة:

- شهادة الثانوية العامة الأصلية+ وصورة منها.

- شهادة الميلاد (الكمبيوتر).

- عدد 6 صور شخصية حديثة 4×6

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- بطاقة الترشيح + 2 صورة منها.

وسوف تعلن الكلية عن جدول الحضور لكل شعبة وتسليم الملف وعمل الكشف الطبى والتطعيم.







وأكدت عميد كلية البنات لـ صدي البلد أنه تم وضع 3 خطط استباقية للعام الدراسي الجديد 2021_2022 وهي أن تتم عملية التعليم بالشكل المباشر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع منسوبي الكلية بارتداء الكمامة والالتزام بعملية التباعد.. أما عن الخطة الثانية سوف تسير العملية التعليمية بالشكل الهجين كما هو عليه العام الماضي مع تطوير البنية التحتية للكلية بالكامل استعدادا لكافة السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.

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أما عن الخطة الثالثة وهي في أسوأ الظروف أن تتم العملية التعليمية من المنزل فقط، لافتة إلى أنه سوف يتم ذلك حسب تعليمات من المجلس الأعلي للجامعات.وأشارت إلى أن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم، مضيفة الكلية تستقبل 500 طالبة يوميا للتأكد أن تلقي جميع الطالبات بلقاح كورونا، وأما عن الطالبات المستجدات سوف يتم تطعيمهن مع الكشف الطبي .خطوات الحصول على لقاح كورونا لطالبات كلية البناتتم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية كى تقوم كل طالبة بالتالى:١-إدخال البيانات الاساسية به علي رابط الموقع٢- انتظار رسالة نصية بموعد ومكان تلقي التطعيم٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد ومكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم*ملحوظة* ستصل الرسالة النصية بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالبة التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة بها.٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بالـ QR code تفيد ببيانات متلقي اللقاح وموعد تلقي اللقاح٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون أي رسوم٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس٧- لا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات ومستشفيات جامعه عين شمس.٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي.رابط طالبات كلية البنات:https://forms.office.com/r/mshUqrHZfK