تنسيق الجامعات 2021.. موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة

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تنسيق الجامعات 2021 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الاولى وذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات المرحلة الأولى من التنسيق .



موعد انطلاق المرحلة الثانية بـ الجامعات الخاصة



ولم تحدد وزارة التعليم العالي، موعد تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة لـ طلاب الثانوية العامة حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم انطلاقها خلال الأيام القادمة.

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مد فترة سداد المصروفات الدراسية للجامعات الخاصةوالتقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس ١٦ سبتمبر مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ لمناقشة ومتابعة الموقف الخاص بالقبول الإلكتروني لطلاب الجامعات الخاصة، وذلك على هامش منتدى التحول الرقمي التعليم العالى والبحث العلمى.وانتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى:مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.نظام القبول بالجامعات الأهلية والخاصةقال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول في الجامعات الأهلية الأربع يقوم على المجموع الاعتباري للطالب، بحيث يتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، ثم يضاف إليه درجات الاختبار الإلكتروني وهم (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وذلك وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي).وأشار إلى أن الاختبارات تُعقد بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلةخفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي:- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.- الطب البشري: 90%- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.- هندسة، طب بيطري: 75%.- باقي التخصصات 55%.خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة( الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.رابط تسجيل المرحلة الثانية من التنسيق الالكترونى للجامعات الخاصةحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابط موعد ، لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة لعام 2021 وهو https://www.cpnu-admission.edu.eg/تعليمات هامة للطلاب المرشحين في تنسيق الجامعات الخاصة 2021يمكن للطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة الدخول على الموقع الإلكترونى cpnu-admission.edu.eg لمعرفة نتيجة ترشيحهم، على أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021 وفى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أى مرحلة تنسيقية تالية.ويتوافر بالجامعات الخاصة 46 ألفا و952 طالبا، بـ 2667 طالبا لطلاب الثانوية العامة دور ثان بالإضافة إلى طلاب الدبلوم الأزهر، على أن يتم توزيع 2251 طالبا بكليات الطب البشري، وكليات طب الفم والأسنان 3877 طالبا، وكليات الصيدلة 5264 طالبا، والعلاج الطبيعي 4927 طالبا، وكليات تكنولوجيا العلوم الصحية 1953 طالبا.كما يتم توزيع 1039 طالبا على كليات التمريض، وكليات الطب البيطري 390 طالبا، ليكون إجمالي أعداد المقبولين بكليات القطاع الصحي بالجامعات الخاصة 19 ألفا و701 طالب.وبالنسبة للقطاع الهندسي، سيتم توزيع 6 آلاف و200 طالب على كليات الهندسة، وكليات علوم الحاسب 30 ألفا و11 طالبا، ليكون الإجمالي بكليات القطاع الهندسي، 9 آلاف 211 طالبا، وبالنسبة لكليات قطاع العلوم الإنسانية، يتم توزيع 2275 طالبا بكليات الإعلام، وكليات الإدارة 5آلاف 768 طالبا.كما سيتم توزيع 2232 طالبا بكليات اللغات والترجمة، وكليات السياحة والفنادق والآثار، سيتم توزيع 682 طالبا، وتوزيع 538 طالبا بكليات التربية، وكليات الفنون 1594 طالبا، ليكون إجمالي القبول بكليات العلوم الإنسانية، 13 ألفا 89 طالبا، وبذلك سيتم قبول 42001 طالب بكليات القطاع الصحي والهندسي والعلوم الإنسانية.وقررت اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية، مع استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني https://www.cpnu-admission.edu.eg/ حتى الخامسة مساء اليوم السبت، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.