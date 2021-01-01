إعلام القاهرة تحذر الطلاب الجدد من جروبات الواتس والصفحات غير الرسمية



كلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الإعلام جامعة القاهرة

نفت كلية الإعلام جامعة القاهرة، وجود جروب “واتس آب” للطلاب الجدد المقبولين بالفرقة الأولى أو الطلاب القدامى بالكلية.







وأشارت كلية الإعلام، إلى أن ما ينشر على صفحات وجروبات بخلاف الصفحة الرسمية للكلية؛ غير معترف به، ولا تتحمل الكلية مسئوليته، وحذرت الطلاب من الانسياق وراء ما ينشر من معلومات وقرارات على هذه الصفحات الوهمية.

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وأعلنت الكلية أنه سيتم نشر الجروب الرسمي للفرقة الأولى 2021، قريبا، على الصفحة الرسمية، وعند تقديم أوراق الالتحاق بالكلية.يشار إلى أن كلية الإعلام جامعة القاهرة نظمت أول ورشة عمل لتطوير القدرات الإدارية لقياداتها، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية، وذلك خلال يومي 12 و13 سبتمبر 2021.وحاضر في الورشة الدكتور خالد بركات أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز خدمة المجتمع بالجامعة وأشرفت علي تنظيم ورشة العمل والدكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.وصرحت الدكتورة ليلي عبد المجيد مدير وحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذي لمشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي، بأن هذه الورشة تأتي في إطار أنشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي، الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.وفي الوقت نفسه يشارك فريق عمل المشروع غدا في ورشة العمل التي تنظمها إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي عبر زووم حول إعداد الدراسة الذاتية لبرامج الكلية التي ستتقدم بها للهيئة الألمانية للاعتماد الدولي التي يحاضر فيها الدكتور عماد شلبي ويحضرها الدكتور أحمد عبد الوهاب الاستاذ بكلية زراعة القاهرة ومستشار المشروع .