كيف تساعدى طفلك على النوم الجيد بمفرده؟



كيف تساعدى طفلك على النوم كيف تساعدى طفلك على النوم

يواجه العديد من الآباء صعوبات فى نوم الأطفال وقد تشمل صراعات النوم بقاء طفلك مستيقظًا لوقت متأخر جدًا، وعدم البقاء فى سريره، وعدم قدرته على النوم بمفرده أو الاستيقاظ أثناء الليل، وأهم شىء عندما يتعلق الأمر بتحسين النوم لدى طفلك هو إنشاء روتين جيد لوقت النوم، ولن يحدث هذا على الفور، لكن بمجرد تطبيق الروتين سيكون فعالا للغاية، فى هذا التقرير نقدم نصائح لمساعدة طفلك على النوم جيداً، بحسب موقع " healthforunder5s".





إنشاء روتين مسائى جيد

حدد وقتًا مناسبا للنوم لطفلك، وابدأ فى الاسترخاء فى المساء قبل نحو ساعة من ذلك الموعد.



إذا كان طفلك معتادًا على الذهاب إلى الفراش فى وقت متأخر جدًا، فقدم وقت نومه تدريجيًا بمقدار 15 دقيقة كل ليلة حتى تصل إلى وقت النوم الذى تريده.

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قد يبدو الروتين الجيد لوقت النوم كالتالى: شرب الحليب الدافئ "وقت النوم"، الاستحمام، وارتداء ملابس النوم فى غرفة منخفضة الإضاءة، وتنظيف الأسنان وقصة هادئة تقرأ لطفلك.يجب أن يتم الروتين فى نفس الوقت كل ليلة ويشتمل على نفس المكونات بنفس الترتيب.جعل طفلك ينام بمفردهفيما يلى بعض الاستراتيجيات التى يمكنك استخدامها للمساعدة فى تعليم طفلك النوم، ثم العودة إلى النوم إذا استيقظ، بمفرده دون مساعدة منك:استراتيجية الانسحاب البطىءبعد أن تمر على روتين وقت النوم لطفلك ويصبح في السرير، قل ليلة سعيدة اجلس بجانبه بهدوء ولا تتحدث معه، إذا نهض من الفراش ، أعده مرة أخرى بطريقة هادئة يمكنك إما البقاء هادئًا أو استخدام عبارة واحدة فقط مثل "وقت النوم الآن" أو "العودة إلى السرير".اجلسى بجانبهم بهدوء، وكرر ما سبق حتى يناموا، كررى نفس الاستراتيجية كل ليلة، لكن كل ليلة تبتعد قليلاً عن طفلك، الفكرة هى أن تتحركى بعيدًا عن الغرفة كل ليلة حتى تجلسى خارج الباب وينام طفلك بدونك.أهم النصائح لنوم هانئ ليلاً لطفلك- إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يخاف من الظلام، ففكر فى استخدام ضوء خافت حتى لا تكون غرفته مظلمة تمامًا.- لا تدع طفلك يشاهد التلفاز أو يلعب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف قبل ساعة إلى ساعتين قبل النوم.- يحتاج طفلك إلى معرفة أن وقت الليل ليس وقتًا للعب أو التحدث.