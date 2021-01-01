البطاطا وزيت الزيتون أطعمة تحميك من الشيخوخة وهتوقى مناعتك



الشيخوخة الشيخوخة

التقدم فى العمر مرحلة يمر بها الكثيرون، ويطلق عليها مرحلة الشيخوخة، وخلال هذه المرحلة تزداد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض وأبرزها المزمنة، وأيضا يظهر على البشرة علامات التقدم فى العمر، ولذا يجب على الشخص القيام بتغيير عادات فى النمط اليومي للحفاظ على صحة الشخص، والحد من التعرض للشيخوخة، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "onlymyhealth" بعض النصائح الغذائية الهامة، ومنها:







- زيت الزيتون:

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غنى بالأحماض الدهنية ومضادات الالتهابات على شعرك وجلدك، وصحتك فيساعد زيت الزيتون على تحسين مرونة الجلد ويقلل إصابته بالتجاعيد، ويعمل على ترطيبه، وأيضا يقلل من فرص إصابة الشخص بالأمراض المختلفة خاصة المناعية فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعى بشكل ملحوظ.- الشاى الأخضر:تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فى الشاى الأخضر على مكافحة علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتمنحك بشرة صحية مصحوبة بتوهج طبيعى، وأيضا يعمل على تقوية الجهاز المناعى بشكل ملحوظ، والحد من الإصابة بأى مشاكل صحية به.- الرمان :يساعد على الإصابة بالالتهابات فى الجسم، ويعمل على تقوية الدم، والحد من الإصابة بالأنيميا، ولذا عليك تناوله بشكل دائم.- البطاطا الحلوة:لها خصائص مضادة للشيخوخة، فهى غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها تقوية المناعة وتنظيم نسبة السكر فى الدم، وأيضا تحمى الجسم من الإصابة بمرض السرطان.