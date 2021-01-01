ريجيم الزبادى هيخليك تخس فى أسبوع وهيقوى مناعتك.. اعرف تفاصيله



ريجيم الزبادى ريجيم الزبادى

ريجيم الزبادى هو أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، نظرًا لأنه فعال للغاية فى حرق الدهون، بجانب منح الجسم كميات كبيرة من الكالسيوم اللازم لصحة العظام، لكن برغم فعاليته فى رحلة الدايت، لكن إذا قررت اتباعه لابد ألا يزيد مدة هذا الريجيم عن 7 أيام فقط.



وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth فإن حمية الزبادى تنجح فى خسارة نحو 2 ونصف كيلو من وزنك فى نحو 4 أيام، على أن تتناول ثلاثة وجبات على مدار اليوم، عبارة عن حصص كاملة من الزبادى.



ويعتمد دايت الزبادى على بضعة خطوات تساعدك فى خسارة وزنك خلال وقت قياسى:



1. الإكثار من تناول المياه ما يقرب من 8 أكواب على الأقل خلال اليوم



2. يمكنك تناول حصتين من الزبادى خلال وجبة الإفطار وإضافة معلقة من العسل وتناول الخيار أيضًا



3. خلال وجبة الغداء يسمح بتناول الدجاج المشوى واللحوم خالية الدسم ،بجانب حصة كبيرة من السلطة الخضراء



4. فى وجبة العشاء يسمح بتناول حصتين أيضا من الزبادى مع تناول أى نوع من الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية



5. يسمح بتناول القهوة والمشروبات الساخنة دون إضافة السكر



6. تجنب تناول الفواكهة مرتفعة السعرات الحرارية مثل المانجو والتبن والعنب عند اتباع هذا النظام



7. يسمح بتناول بعض الخضروات على مدار اليوم مثل الخس والخيار



8. تجنب تناول البطاطا والفاصوليا عند البدء فى هذا الريجيم

وأكد الخبراء أن هذا الريجيم يمنحك العديد من العناصر الغذائية المهمة أهمها الكالسيوم والبروتينات، لأن كل حوب زبادى يحتوى على 7 جرامات من البروتين على الأقل، بجانب فيتامين ب ود والزنك، مما تسهم فى تعزيز مناعتك.



ويعد الزبادى أهم الخيارات التى تساعدك فى رحلة إنقاص الوزن، لاحتوائه على مادة دهنية تساعد على سرعة الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما أنها تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء.

