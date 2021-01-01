

للحصول على شفاه أكثر رشاقة وجاذبية للحصول على شفاه أكثر رشاقة وجاذبية

كثير من الناس يخضعون للجراحة ، والبعض الآخر يختار علاجات مؤقتة لتحسين شفاههم. في الآونة الأخيرة ، أصبحت الشفاه الأكبر والأكثر امتلاءً مرغوبة. ولكن بدلاً من القيام بشيء مفرط وربما الندم عليه لاحقًا ، يمكنك اختيار بعض الإجراءات البسيطة للحصول على مظهر الشفاه الممتلئ في المنزل.



تقول ريتويكا غوبتا ، إحدى المؤثرين في مجال التجميل ، إن هناك ثلاث طرق تجميل فعالة للحصول على شفاه أكثر رشاقة وجاذبية.



فإن العناية بالشفاه أمر مهم تمامًا مثل الجلد ، مضيفة أن التقشير يزيل الجلد الميت ويساعدك على تحقيق تجاعيد أكثر امتلاءً "يمكنك اختيار التقشير باستخدام مقشر الشفاه وإذا لم يكن لديك واحد ، يمكنك حتى استخدام فرشاة أسنان .

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اصنعي مقشرًا طبيعيًا للشفاه في المنزل. يتطلب مقشر الشفاه بالليمون والعسل عصيرًا طازجًا مكونًا من نصف ليمونة وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من حبيبات السكر الأبيض. اخلطي جميع المكونات ثم افركي المقشر على شفتيك واتركيها لمدة 10 دقائق. اغسليه بالماء الفاتر. كن لطيفًا وتأكد من ترطيب شفتيك باستخدام مرطب الشفاه بعد ذلك ، "يقول جوبتا. يمكن أن يعزز التقشير الدورة الدموية ويمنحك النتيجة المرجوة.* تمارين الشفاهيشجع غوبتا يوجا الوجه التي يمكنها "تدريب حلقة العضلات حول فمك. "أفضل جزء هو أنه يمكنك ممارسة اليوغا على الشفاه في سيارتك أو على الأريكة على راحتك""ببساطة أرسل القبلات لمدة 60 ثانية ستجعلهم إجراءات المتابعة تبدو منتفخة قليلاً "، تشرح. تمرين آخر للشفاه هو مص جانبي فمك مثل السمكة ، ثم تحريك شفتيك لأعلى ولأسفل "افعل ذلك من 10 إلى 20 مرة على الأقل وامسك شفتيك لمدة خمس ثوانٍ في كل مرة. من التمارين السهلة الأخرى الضغط على الشفتين معًا وتدويرهما في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة 10 مرات لكل منهما ، أو تحريكهما من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار 10 مرات.مكياجهناك مكياج يمكن أن يعطي انطباعًا إيجابيًا بشفاه أكبر تشارك جوبتا أن الشفاه بدون مكياج تعطي الوهم بشفاه ممتلئة."ولكن ، إذا لم تكن من المعجبين ، فإن إحدى أسهل الطرق لجعل شفتيك تبدوان أكبر هي تجاوز الشفاه. ولكن قبل القيام بذلك ، تحتاج إلى تحديد شفتيك عن طريق رسم "X" على قوس كيوبيد وتحديد الشفاه. تأكد من أنها متساوية ومتماثلة بعد ذلك ، قم بتوصيل البطانة الخاصة بك في الزوايا واملأ الشفاه بالبطانة ، بحيث تتلاشى باتجاه المركز. ضعي ظل شفاه أفتح بدرجة واحدة من محدد شفاهك بالكامل. استخدمي أحمر الشفاه لوضعه على منتصف الشفاه ، وامزجه بإصبعك لخلق الوهم بعبوس أكثر امتلاءً