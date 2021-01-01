سهلة و لذيذة.. طريقة عمل بطاطس باللحم والجبن



بطاطس باللحم والجبن بطاطس باللحم والجبن

بطاطس باللحم والجبن من الأطباق الرئيسة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل، و تتميز بطاطس باللحم والجبن بمذاقها الذي لا يقاوم بالإضافة إلي قيمتها الغذائية.









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قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل بطاطس باللحم والجبن بأسهل الخطوات…مقادير بطاطس باللحم والجبناللحم:500 جرام لحم مفروم1 ملعقة كبيرة زيت1 حبة كبيرة بصل، مفروم2 فص ثوم مهروس1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة بهار مشكل1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود1 ملعقة صغيرة اوريجانو1 ملعقة صغيرة ريحانالخضراوات:4 حبة كبيرة بطاطس، مسلوق2 قرن فلفل اخضرشرائح4 فص ثوم، شرائح1/2 كوب مخلل خيار2 حبة متوسطة طماطم، شرائح1 كوب كريمة سائلة2 كوب جبن موزاريللاطريقة تحضير بطاطس باللحم والجبن-سخني الفرن ١٨٠، احضري طبق فرن متوسط الحجم، ادهنيه بالزبدة-اللحم: في مقلاة سخني الزيت، اضيفي اللحم وقلبيه على نار متوسطة ليصبح جافا-اضيفي البصل، الثوم، الملح، البهار، الفلفل، الأوريجانو، الريحان وقلبي ليذبل البصل، اتركيه جانبا-قطعي البطاطس الى شرائح-ضعي شرائح البطاطس في الطبق بحيث تكون متراصة فوق بعضها قليلا-ضعي الفلفل والثوم المخلل-ضعي اللحم-ضعي شرائح الطماطم-وزعي الكريمة على الطماطم-انثري طبقة وفيرة من الجبن-غطي الطبق بورق زبدة ثم ورق المنيوم-ضعي الطبق في الفرن لمدة ١٥ دقيقة ثم ابعدي الورق واتركيه ليتحمرالجبن.