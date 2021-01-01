سهلة و لذيذة.. طريقة عمل بطاطس باللحم والجبن

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بطاطس باللحم والجبن

بطاطس باللحم والجبن من الأطباق الرئيسة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل، و تتميز بطاطس باللحم والجبن بمذاقها الذي لا يقاوم بالإضافة إلي قيمتها الغذائية.



قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل بطاطس باللحم والجبن بأسهل الخطوات…



مقادير بطاطس باللحم والجبن

اللحم:
500 جرام لحم مفروم
1 ملعقة كبيرة زيت
1 حبة كبيرة بصل، مفروم
2 فص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة ريحان
الخضراوات:
4 حبة كبيرة بطاطس، مسلوق
2 قرن فلفل اخضرشرائح
4 فص ثوم، شرائح
1/2 كوب مخلل خيار
2 حبة متوسطة طماطم، شرائح
1 كوب كريمة سائلة
2 كوب جبن موزاريللا



طريقة تحضير بطاطس باللحم والجبن

-سخني الفرن ١٨٠، احضري طبق فرن متوسط الحجم، ادهنيه بالزبدة
-اللحم: في مقلاة سخني الزيت، اضيفي اللحم وقلبيه على نار متوسطة ليصبح جافا
-اضيفي البصل، الثوم، الملح، البهار، الفلفل، الأوريجانو، الريحان وقلبي ليذبل البصل، اتركيه جانبا
-قطعي البطاطس الى شرائح
-ضعي شرائح البطاطس في الطبق بحيث تكون متراصة فوق بعضها قليلا
-ضعي الفلفل والثوم المخلل
-ضعي اللحم
-ضعي شرائح الطماطم
-وزعي الكريمة على الطماطم
-انثري طبقة وفيرة من الجبن
-غطي الطبق بورق زبدة ثم ورق المنيوم
-ضعي الطبق في الفرن لمدة ١٥ دقيقة ثم ابعدي الورق واتركيه ليتحمرالجبن.

المصدر: elbalad

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