

بفضل سامسونج.. هل تصبح الهواتف الذكية القابلة للطي هي السائدة فى العالم؟ بفضل سامسونج.. هل تصبح الهواتف الذكية القابلة للطي هي السائدة فى العالم؟

يعد كلا من هاتفي شركة سامسونج الكورية الجنوبية Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3، أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن، اللذن تم إطلاقهما مؤخراً بمواصفات هائلة، مما يرجح تصور خبراء التقنية بأن الهواتف القابلة للطي قد تكون السائدة حول العالم فى الأيام القادمة.



أفاد تقرير صادر عن شركة الأبحاث والإحصائيات DSCC، أن مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي سوف تنفجر بنسبة هائلة فى الربع الثالث والرابع من العام الحالي 2021، كما ذكرت الشركة أنه تم بيع 819 ألف هاتف ذكي قابل للطي في الربع الثاني فقط من العام الحالي، حيث ارتفعت أرقام المبيعات بنسبة 147% على أساس ربع سنوي، كما سجلت ارتفاع بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.



وتتوقع شركة الأبحاث العالمية DSCC ارتفاعاً كبيراً فى مبيعات الهواتف القابلة للطي فى الربعين المتبقيين من هذا العام 2021، حيث ترى أنه سيتم ارتفاع أرقام المبيعات فى الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 215% على أساس ربع سنوي، بينما ستسجل ارتفاع بنسبة 480% على أساس سنوي، وهو ما يعني بيع 2.6 مليون هاتف ذكي قابل للطي.

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ويفيد التقرير أن مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي ستسجل ارتفاعاً فى الربع الأخير من هذا العام، بنسبة 46% على أساس ربع سنوي، بينما سيسجل ارتفاع بنسبة 450% على أساس سنوي، وهو ما يعني بيع 3.8 مليون هاتف، وتمثل تلك الأرقام جميع الهواتف القابلة للطي من مختلف الشركات المصنعه للهواتف الذكية حول العالم، مثل سامسونج، جوجل، هونر، هواوي، أوبو، فيفو، وشاومي.وفقاً للتقرير، فإن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، قد أنفقت مبلغاً ضخماً قدره 2 مليار دولار، من أجل التسويق والترويج للهواتف الذكية القابلة للطي، ولخق مزيد من الوعي بشأن تلك الأجهزة بين المستخدمين، حيث سترتفع شحنات الهواتف خلال العام الحالى بنسبة 232% أى ما يعني بيع 7.5 مليون هاتف ذكي قابل للطي.وفيما يخص العام القادم 2022، تتوقع شركة الأبحاث DSCC، زيادة أرقام المبيعات بنسبة 112%، أى ما يعني بيع 15.9 مليون هاتف ذكي قابل للطي، تليها شحن 51 مليون هاتف فى عام 2026، و أن تحصل سامسونج على النسبة الأعلى بين جميع الشركات، بنسبة 85% من فئة الهواتف الذكية القابلة للطي لعام 2021، تليها هواوي بنسبة 10%، وسيكون هاتف Galaxy Z Flip 3 هو الهاتف الأكثر مبيعاً.وأشار التقرير أن حصة سامسونج السوقية من الشاشات القابلة للطي سترتفع من 83.5% فى عام 2020،إلى 83.9% في عام 2021، وهذا يعني ارتفاع شحنات الشاشة من 3.2 مليون وحدة فى عام 2020، إلى 10.4 مليون وحدة فى عام 2021.