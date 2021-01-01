تهدف شركة هواوي الصينية أن تصبح الشركة الرائدة فى شبكات الاتصال، حيث تسعى إلى قيادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات 6G، كما تستثمر الولايات المتحدة واليابان بشكل هائل أيضاً فى محاولة منافسة الصين لريادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات.
وفقاً لأحدث التقارير عبر شركة "NikkeiAsi"، فإن عملاق التكنولوجيا الصينية تعمل على تطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات 6G، حيث قال الرئيس التنفيذي "Ren Zhengfei" لموظفي الشركة إنه يجب تجاوز الحدود والعمل على وضع معايير عالمية فى الجيل السادس 6G من تكنولوجيا الاتصالات القادمة.
و أفاد التقرير، أن الرئيس التنفيذي لشركة هواوى الصينية أشار فى بيان له الشهر الماضي فى حوار مع العلماء والباحثين بالشركة، أن العلامة التجارية ستواصل العمل على تطوير شبكات الجيل الخامس 5G، مع المضي قدماً فى تطوير تكنولوجيا الاتصالات من الجيل السادس 6G، بحسب لموقع "Gizmochina".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رغم العقوبات.. هواوي تعمل على طرح تقنية الجيل السادس 6G
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق