

رغم العقوبات.. هواوي تعمل على طرح تقنية الجيل السادس 6G رغم العقوبات.. هواوي تعمل على طرح تقنية الجيل السادس 6G

تهدف شركة هواوي الصينية أن تصبح الشركة الرائدة فى شبكات الاتصال، حيث تسعى إلى قيادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات 6G، كما تستثمر الولايات المتحدة واليابان بشكل هائل أيضاً فى محاولة منافسة الصين لريادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات.



وفقاً لأحدث التقارير عبر شركة "NikkeiAsi"، فإن عملاق التكنولوجيا الصينية تعمل على تطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات 6G، حيث قال الرئيس التنفيذي "Ren Zhengfei" لموظفي الشركة إنه يجب تجاوز الحدود والعمل على وضع معايير عالمية فى الجيل السادس 6G من تكنولوجيا الاتصالات القادمة.



و أفاد التقرير، أن الرئيس التنفيذي لشركة هواوى الصينية أشار فى بيان له الشهر الماضي فى حوار مع العلماء والباحثين بالشركة، أن العلامة التجارية ستواصل العمل على تطوير شبكات الجيل الخامس 5G، مع المضي قدماً فى تطوير تكنولوجيا الاتصالات من الجيل السادس 6G، بحسب لموقع "Gizmochina".

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ويعد السبب الرئيس لسعى شركة هواوي الدائم لتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات، والاستلاء على براءات اختراع الجيل السادس 6G، هو الخوف من وصول تلك التكنولوجيا إلى أيدى الولايات المتحدة أولا، والتى ربما ستفرض المزيد من القيود على الشركة الصينية، بسبب نقص براءات الاختراع، وهو المتوقع من قبل الولايات المتحدة بعد أن قامت بفرض الحظر التجاري والعقوبات التى أثرت سلباً على الأعمال التجارية للشركة فى مجال الهواتف الذكية.وقد امتلكت هواوي أكبر عدد من براءات الاختراع القياسية لتقنية الجيل الخامس 5G، كما أنها تتجه الآن فى الحصول على براءات اختراع للجيل السادس 6G من تكنولوجيا الاتصالات، بعد التجارب المريرة التى عاشتها فى السنوات الماضية عقب فرض حظر تجاري عليها من قبل إدارة ترامب، وفى المقابل تتسابق كلا من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان لتطويرها أيضاً لمنافسة الصين بشكل أكبر.