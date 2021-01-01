

تسريبات تؤكد حصول هاتف Galaxy S22 Ultra على تقنية الشحن السريع بمعدل خارق تسريبات تؤكد حصول هاتف Galaxy S22 Ultra على تقنية الشحن السريع بمعدل خارق

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S22 Ultra والذي ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية ضمن مجموعة هواتف Galaxy S22 سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط.



وبحسب موقع GSMArena فإنه قد تأكيد أن هاتف Galaxy S22 Ultra سيأتي بمعدل شحن 45 واط 10 فولت / 4.5 أمبير لشحن الهاتف بنسبة 100 % ، حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه الذي تحصل عليه هواتف سامسونج .



وأكد المسرب Ice universe أن المعدل الجديد لشحن هاتف Galaxy S22 Ultra سيساعد بطارية الهاتف في الشحن في وقت قليل للغاية يصل لنصف ساعة عن شحن 80 % .

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ومن المتوقع بشكل كبير أن تحصل هواتف Galaxy S22 على أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وهو Snapdragon 898 الرائد الذي سيشكل فارقا كبيرا في قدرة وأداء الهواتف وتوفيرها للطاقة.وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2400× 1080 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.أما بالنسبة لجودة شاشات هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج فستكون+ WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليًا في الهواتف الذكية.وسيكون هاتف Galaxy S22 Ultra الأفضل في مجموعة هواتف Galaxy S22 أول هاتف في فئة هواتف الأندرويد الرائدة الذى سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي ستشهدها الكاميرا في في دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة.