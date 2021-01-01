

أسوس تطلق رسميا أجهزة لاب توب Lingyao Pro 14 و Pro 16.. سعر ومواصفات أسوس تطلق رسميا أجهزة لاب توب Lingyao Pro 14 و Pro 16.. سعر ومواصفات

أطلقت عملاقة التقنية التايوانية أسوس ASUS، رسمياً أحدث منتجاتها من أجهزة اللاب توب، والتى تحمل اسم Lingyao Pro 14 و Pro 16، مواصفات فائقة ، ضمن حدث تم عقده خصيصاً في الصين لإطلاق أجهزة اللاب توب الجديدة.



وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، فقد تميزت أجهزة اللاب توب الجديدة Lingyao Pro 14 و Pro 16، بشاشة من نوع OLED والتى تأتي ىجودة عرض 4K، يتم تشغيلها بواسطة معالج Ryzen 9، ومعالج رسومات من نوع RTX 3050 Ti، بالإضافة إلى بطارية بقوة 63 واط.



مواصفات لاب توب Lingyao Pro 16

يمتلك لاب توب أسوس الجديد Lingyao Pro 14 شاشة من نوع OLED والتى تعمل بجودة عرض 4K، مع دعم HDR، وتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، كما تأتى الشاشة بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز فى الثانية، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم بطلاء غير لامع.

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ويأتى لاب توب Lingyao Pro 14 من أسوس، بخيارين فى المعالج، حيث يمكن تشغيله بمعالج Ryzen 7 5800H أو Ryzen 9 5900HX، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت، مع 4 جيجا بايت إضافية من وحدة معالجة الرسومات التى تأتى من نوع RTX 3050، تدعم 2048 من النواة، كما يحتوى لاب توب أسوس الجديد بطارية بقوة 63 واط، ونظام تبريد مميز.وتم إطلاق لاب توب Lingyao Pro 14 بسعر 1088 دولار "أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري"، لطراز Ryzen 7، بينما جاء بسعر 1197 دولار "أي ما يعادل 18800 جنيه مصري".مواصفات لاب توب Lingyao Pro 16ويحتوي لاب توب Lingyao Pro 16 من أسوس، على شاشة من نوع OLED تعمل بجودة عرض 4K، مع دعم HDR، وتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، كما تأتى الشاشة بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز فى الثانية، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم بطلاء غير لامع.ويتم تشغيل لاب توب أسوس الجديد Lingyao Pro 16 ، بمعالج من نوع Ryzen 9 5900HX، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت، مع 4 جيجا بايت إضافية من وحدة معالجة الرسومات التى تأتى من نوع RTX 3050 Ti، تدعم 2048 من النواة، كما يحتوى لاب توب أسوس الجديد بطارية بقوة 54 واط، ونظام تبريد مميز.وقد كلف لاب توب أسوس الجديد Lingyao Pro 16 مبلغ 1399 "أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري".