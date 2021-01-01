

عودة رواد فضاء صينيين بعد 3 شهور على متن "وئام السماوات" عودة رواد فضاء صينيين بعد 3 شهور على متن "وئام السماوات"

عاد 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض، اليوم الجمعة، بعد إقامة استمرت لمدة 90 يوما على متن محطة الفضاء الصينية غير المكتملة في أطول مهمة صينية مأهولة في الفضاء الخارجي منذ 2016.



وهبط رواد الفضاء الثلاثة، وهم ني هايشنغ وليو بومينغ وتانغ هونغبو، بأمان، بواسطة كبسولة عودة صغيرة، بأمان في منطقة الحكم الذاتي لمنغوليا الداخلية في شمال الصين في الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية.



وكانت مهمة شنتشو -12، التي تعني "السفينة الإلهية"، الأولى من بين 4 بعثات مأهولة مخطط لها في 2021-2022، حيث تقوم الصين بتجميع أول محطة فضاء دائمة لها.

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وتتطلب العملية 11 مهمة، بما في ذلك إطلاق الوحدات الثلاث للمحطة، التي بدأت الصين تشييدها في الفضاء في أبريل الماضي بإطلاق وحدة "تيانخه"، التي تعني "وئام السماوات".وأثناء وجودهم في المحطة الفضائية المدارية، أجرى رواد الفضاء عمليات سير في الفضاء، وتحققوا من صحة نظام دعم الحياة في "تيانخه"، واختبروا الذراع الروبوتية للوحدة، وفرزوا الإمدادات للبعثات المأهولة القادمة.ومن المقرر أن تبدأ المهمة المأهولة الثانية في أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تبقى الدفعة التالية من رواد الفضاء في "تيانخه" لمدة 6 أشهر.وستكون محطة الفضاء الصينية، التي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2022، هي البديل الوحيد لمحطة الفضاء الدولية البالغة من العمر 20 عاما، والتي قد تحال إلى التقاعد في العام 2024.وكانت آخر مهمة صينية مأهولة في العام 2016، عندما انطلقت السفينة شنتشو-11 حاملة رائدي فضاء إلى تيانغونغ-2، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030. وقد أصبحت في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.يشار إلى أن الصين تخطط أيضا لإرسال رواد فضاء إلى القمر.