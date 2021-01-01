

هواوي تكشف عن جهاز MateStation X الكل في واحد بشاشة 28 بوصة بدقة 4K+ هواوي تكشف عن جهاز MateStation X الكل في واحد بشاشة 28 بوصة بدقة 4K+

كشفت شركة هواوي عن جهاز حاسوب متعدد الاستخدامات بتصميم أنيق تحت اسم MateStation X مع مواصفات عالية، أهمها شاشة بدقة 4K ودعم أحدث معالجات AMD المركزية والرسومية.



يتميز الجهاز بوجود شاشة بقياس 28.2 بوصة بدقة 4K+ وبأبعاد 3:2 تستحوذ على نحو 92% من واجهة الجهاز، كما تتميز بتغطية 100% من الطيف اللوني sRGB، وشهادتي اعتماد الألوان TÜV Rheinland Low Blue Light و Flicker-Free.



ويوفر الجهاز معه معالج AMD Ryzen 5 5600H أو AMD Ryzen 5 5800H الذين يقدمان أداء قوي جدًا، وكلامها يأتيان مع معالجات رسومات Radeon مع تقنيات مثل تتبع الأشعة من AMD. ويضيف الجهاز ذاكرة رام 16 جيجابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت.

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سيتيح MateStation X للمستخدمين الاستمتاع بلوحة مفاتيح لاسلكية من هواوي تتوافر مع الجهاز، والاستفادة من قدرات الميكروفونات التي تقول إن لديها القدرة على التقاط الصوت عن بعد حتى 5 أمتار من الجهاز؛ ما يعني استخدام الجهاز وقدراته من أي مكان في الغرفة عبر استعمال لوحة المفاتيح والفأرة عن بعد والقدرة على التقاط الصوت من مسافة بعيدة.ويتوقع أن يوفر هذا الجهاز تكاملًا مع أجهزة هواوي الأخرى مع نظام هارموني؛ مثل مشاركة الشاشة من خلال الهواتف أو الأجهزة اللوحية، أو ميزة وضع المرآة التي تتيح تشغيل شاشة الجهاز اللوحي على الحاسوب بمحاكاة مميزة، وكذلك الاقتران مع سماعات هواوي المختلفة بسهولة.مزايا أخرى مع جهاز هواوي MateStation X:ويندوز 10 مع قابلية الترقية إلى ويندوز 11 عند إطلاقه من مايكروسوفت.· 4 ميكروفونات.مكبرا صوت Devialet بقوة 5 واط لكل منهما.مكبر صوت “سبوفر” بقوة 10 واط.كاميرا 1 ميجابكسل بدقة HD لمكالمات الفيديو.منفذ USB-C (USB 3.2 Gen 1)، ومنفذي USB A (USB 3.2 Gen 1).دعم تقنية WiFi 6دعم بلوتوث 5.1.دعم منفذ صوت تقليدي.يأتي الجهاز مع معالج AMD Ryzen 5 5600H بسعر يبدأ من 1550 دولار أمريكي تقريبًا، فيما تأتي نسخة AMD Ryzen 5 5800H بسعر يبدأ من 1850 دولار أمريكي تقريبًا.