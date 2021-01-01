

آبل ترفع الستار عن هواتف آيفون 13 مع رقاقة معالجة A15 Bionic وشاشات بتحديث 120 هرتز آبل ترفع الستار عن هواتف آيفون 13 مع رقاقة معالجة A15 Bionic وشاشات بتحديث 120 هرتز

رفعت شركة آبل الستار عن هواتف آيفون 13 رسميًا خلال مؤتمرها قبل قليل مع مزايا إضافية وتحسينات على مستوى الكاميرا والشاشة والبطارية ومعيار مقاومة الماء IP68، بالإضافة لكونه يأتي مع تصميم أشبه بالجيل السابق مع حواف بارزة وزوايا دائرية.



ولعل أبرز ما سيحمله هواتف آيفون الجديدة وجود رقاقة المعالجة الجديدة A15 Bionic المصنعة بتقنية 5 نانومتر وتحمل 15 مليار ترانستور مع 6 رقاقات معالجة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر أداء أعلى على مستوى الرسومات بنحو 30%، وتستطيع القيام بنحو 15.8 مليون عملية في الثانية.



وستوفر هواتف آيفون الجديدة من آبل الدعم لشواحن MagSafe اللاسلكية، مع تحسينات في النسخ الجديدة من الشواحن.

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هاتفا آيفون 13 برو وبرو ماكس – iPhone 13 Pro & Pro Maxيأتي كلا الهاتفان مع شاشة OLED بسطوع يصل 1000 وحدة إضاءة – أي ما يعادل 20% أكثر من هواتف الجيل السابق، وسيحمل آيفون 13 برو شاشة بقياس 6.1 بوصة، فيما ستحمل نسخة ماكس شاشة بقياس 6.7 بوصة، وكلاهما تعملان بسرعة تحديث 120 هرتز لأول مرة من آبل، وتقنية Pro Motion.يتميز هاتف آيفون 13 برو وشقيقه الأكبر ماكس بنظام كاميرا ثلاثي؛ مع عدسة رئيسية واسعة مع فتحة غالق f/1.5 وقدرات تصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة، وأخرى واسعة جدًا لالتقاط صور أوسع مع قدرة على التقاط صور أوضح بنسبة 92% في ظروف الإضاءة المنخفضة وفقًا لآبل، وأخرى ماكرو مع قدرات تركيز وعزل كبيرة مع تقريب بصري 3 مرات.تدعم كاميرات الهاتفين أوضاع تصوير مختلفة وفقًا للمكان، بجانب دعم وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode والوضع الليلي، وكذلك تقنية تصوير الفيديو ProRes، وتقنية Dolby Vision HDR أثناء التصوير في الوضع السينمائي.سيضيف الهاتفان دعم تقنية الجيل الخامس ورقاقة معالجة A15 Bionic الجديدة، بالإضافة إلى بطارية أكبر خاصة لنسخة ماكس التي تعد آبل بمدة أطول لها بنحو 2.5 ساعة.سيتوفر هاتف آيفون برو 13 بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، فيما سيتوفر شقيقه الأكبر برو ماكس بسعر يبدأ من 1,099 دولارًا أمريكيًا، وكلاهما سيوفران سعة تخزين تصل حتى 1 تيرابايت.هاتفا آبل ايفون 13 وآيفون ميني – iPhone 13يمتلك الهاتفان مزايا مشابهة لاسيما على مستوى الشاشة التي تأتي من نوع سوبر ريتينا بوضوح أعلى 28% من 1,200 وحدة إضاءة، لكنهما يختلفان في الحجم، حيث تأتي النسخة العادية بقياس 6.1 بوصة ونسخة ميني بقياس 5.4 بوصة.يدعم كلا الهاتفان تقنية الجيل الخامس – المرة الأولى من الشركة في أجهزتها بعيدًا عن نسخ برو، ويحملان رقاقة معالجة A15 Bionic، بالإضافة إلى بطارية أكبر.ويملك الهاتفان نظام كاميرا مزدوج؛ أحدهما بدقة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى بنفس الدقة للتصوير العادي، وبإمكان كلا الكاميرتين إنفاذ إضاءة أكبر بنحو 47% لتحسين التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة مع وضع ليلي للتصوير بقدرة أعلى من السابق. وسيضيف النظام وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode لالتقاط صور أكثر نقاء وتقنية HDR، كما سيكون بإمكان الكاميرات تصوير فيديو بدقة 4K مع 60 إطارًا في الثانية.على الجهة المقابلة، الأمامية، سيكون هناك كاميرا بدقة 12 ميجابكسل كذلك مع تقنية TrueDepth وتقنيات التعرف على الوجه، ضمن نتوء في الأعلى أصغر من الجيل السابق.سيبدأ سعر آيفون ميني من 699 دولارًا أمريكيًا، وسعر النسخة العادية بسعر 799 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفران مع سعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وحتى 512 جيجابايت لأول مرة كما ذكرنا في وقت سابق.