

سباق سيارات بدون سائق… حقبة جديدة تبدأها سيسكو في عالم السيارات سباق سيارات بدون سائق… حقبة جديدة تبدأها سيسكو في عالم السيارات

كشفت شركة سيسكو ، الرائدة في مجال الشبكات والتحول الرقمي، عن استخدام تقنياتها الشبكية الذكية للتحكم في السيارات عن بُعد، بسيارة سباق كهربائية كاملة الحجم وقيادتها على مضمار بسرعة 200 كيلومتر بالساعة للمرة الأولى.



وتم إجراء التجربة في 2 سبتمبر 2021 على حلبة ريد بول في سبيلبرغ بالنمسا، بالتعاون مع بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية ومجموعة شايلفر للتكنولوجيا وشركة شبكات ريديل. وتمّت قيادة النموذج الكهربائي الأولي التابع لبطولة سباق السيارات السياحية الألمانية على الحلبة التي يبلغ طولها 4,326 مترًا بدون وجود سائق خلف عجلة القيادة، حيث تحكّم تيم هينمان، الفائز ببطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، بسيارة السباق عن بُعد من خلال جهاز محاكاة فائق التطور، في مدينة غراتس على بُعد 82 كيلومتر.



وتعليقًا على هذا الموضوع، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “شكّل النجاح الكبير لتجربة قيادة النموذج الكهربائي الأولي التابع لبطولة سباق السيارات السياحية الألمانية مفاجأة سارة لجميع الحاضرين في حلبة ريد بول. ولعبت سرعة التقنيات الشبكية لشركة سيسكو وموثوقيتها العالية دورًا أساسيًا في نجاح التجربة، حيث أتاحت نقل إشارات الفيديو والاتصالات وأوامر التحكم بالسيارة عن بُعد بسرعة تقارب سرعة الضوء وبأعلى قدر ممكن من الموثوقية. ويسر شركة سيسكو المشاركة في هذه الفعالية التي تسلط الضوء على جاهزيّة التكنولوجيا لتحويل حلم السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والتي يمكن التحكم بها عن بُعد إلى واقع”.

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ويتمتع النموذج الكهربائي الأولي بدرجة عالية من التعقيد، حيث تم تصميمه على يد فنيي البطولة الخبراء بالتعاون مع مجموعة شايفلر للتكنولوجيا التي قادت المشروع. وعملت سيسكو على توفير التقنيات اللازمة فيما أشرفت شركة شبكات ريديل على تصميم وبناء شبكة التواصل.والجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تتم فيها تجربة قيادة سيارة سباق كهربائية بالحجم الكامل والتحكم فيها عن بُعد في مضمار بأمان، لذا كان من المهم توفير اتصال آمن وسريع الاستجابة.وتم تصميم بنية الاتصالات في السيارة وتنفيذها خصيصًا من قِبل شركة شبكات ريديل، مما أتاح التحكم بها عن طريق شبكة منطقة واسعة قائمة على البرمجيات من شركة سيسكو (SD-WAN) بالاستفادة من منصة Catalyst 8300 Edge للتواصل مع مخدم الإنترنت مباشرةً من خلال تقنية التبديل متعدد الاتفاقيات باستخدام المؤشرات التعريفية MPLS لتوجيه البيانات عن طريق كبل ألياف ضوئية. ويتميز الرابط الضوئي بسرعته وموثوقيته العالية، لذا يلجأ العديد من عملاء سيسكو إلى اعتمادهم على شبكات Cisco SD-WAN.وتتضمن منصة Catalyst 8300 Edge من سيسكو بنيةً متعددة النوى مع قدرات عالية على التشفير، ما يوفر اتصالًا آمنًا وموثوقًا وعالي الأداء. ولعبت هذه التقنية دورًا حاسمًا في نقل البيانات بموثوقية عالية وإتاحة درجة توافر للناقل بنسبة 99.999%، وهي جوانب كان توفرها في الاتصال بين السيارة وجهاز محاكاة القيادة عن بُعد جانباً بالغ الأهمية.كما تتميز أجهزة سيسكو بوجود خيار أمان يتم تفعيله في الحالات النادرة التي تتعطل فيها تقنية إم بي إل إس، حيث يتم إنشاء اتصال 5G بشكل تلقائي من خلال أجهزة كاتاليست سيليولار جيتواي من سيسكو لتأمين الاتصال من الانقطاع، وفي هذه الحالة، سيتم نقل البيانات عن طريق شبكة منطقة واسعة من نوع SD-WAN بسرعات 5G تصل إلى 3.3 جيجابت في الثانية.وعملت شركة شبكات ريديل على دعم الاتصال لتوجيه السيارة عن بُعد وبثّ الفيديو مباشرةً من السيارة إلى السائق ومن السائق إلى محور التوجيه. كما توفر الشبكة إمكانية إنشاء تواصل بيني داخلي.ويؤكد نجاح تجربة قيادة السيارة عن بُعد قدرات تقنيات سيسكو في شبكات المناطق الواسعة SD-WAN القائمة على البرمجيات، والتي يمكن الاستفادة منها في مختلف خدمات النقل لربط المستخدمين بالبيانات والتطبيقات بغض النظر عن موقعهم عن طريق اتصال آمن وتوفير تجربة مُحسّنة.