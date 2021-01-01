

أجهزة تنقية الهواء من دايسون تتحدى معيار معدل إنتاج الهواء النقي أجهزة تنقية الهواء من دايسون تتحدى معيار معدل إنتاج الهواء النقي

قد يكون اختيار جهاز تنقية الهواء المناسب مهمة شاقة للغاية. أولًا، المعلومات والحديث عن جودة الهواء الداخلي مسألة جديدة نسبيًا ولا تزال أبحاث الصناعة محدودة. ثانيًا، إلى أي مدى يمكننا الحكم بدقة على فعالية جهاز ينظف مادة غير مرئية. لكن منذ أن أشعلت المرأة النار لأول مرة في الملاجئ (لا يمكننا أن نجزم تمامًا بأن من فعل ذلك كان رجلًا)، أصبحت جودة الهواء الداخلي مشكلة صحية. ولهذا السبب أردنا التعمق في كيفية اختبار خبراء تنقية الهواء لفعالية أجهزة التنقية الخاصة بهم بمعايير دايسون.



أثناء بحثك عن جهاز تنقية الهواء المناسب، ربما صادفك مصطلح معدل إنتاج الهواء النقي CADR، وهو مقياس تم تطويره في الثمانينيات لقياس كمية الهواء النقي التي يمكن لجهاز التنقية توفيرها في غضون فترة محددة. وعلى الرغم من وجود معايير اختبار مختلفة حول العالم لحساب CADR ، إلا أنها جميعًا تتبع عملية مماثلة وتختبر داخل غرف مماثلة. لكن المشكلة تكمن في أن غرفة اختبار CADR صغيرة، ويتراوح حجمها بين 28 مترًا مكعبًا و30 مترًا مكعبًا، وتحتوي على مستشعر واحد وتعتمد على مروحة سقف لتدوير الهواء حول الغرفة. لكن كم عدد المنازل الحديثة التي لا تزال تحتوي على مروحة سقف؟



ونظرًا لعدم رضاها عن هذا النهج، تخضع أجهزة تنقية دايسون أيضًا لطريقة اختبار إضافية تسمى POLAR – أو باسمها الكامل اختبار ” Point Loading and Auto Response “. هذا الاختبار تم تطويره من قبل علماء ومهندسي دايسون في عام 2018 لفهم أداء أجهزة التنقية الخاصة بهم في بيئة منزلية حقيقية. وبعد إزالة المروحة وتوسيع حجم غرفة الاختبار إلى 81 مترًا مكعبًا، تعكس طريقة POLAR تمامًا طريقة استخدام أجهزة تنقية الهواء.

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أجهزة تنقية الهواء من دايسون تتحدى معيار معدل إنتاج الهواء النقيأثناء اختبار POLAR ، يتم وضع الجهاز في زاوية الغرفة، بدلًا من الوسط، مما يعكس وضعًا أكثر احتمالية لاختياره لجهاز تنقية الهواء في منازلنا. بينما توزّع تسعة مستشعرات حول الغرفة- اثنان في كل زاوية على ارتفاعات مختلفة وواحد في الوسط- لتقييم درجة التنقية المتساوية في جميع أرجاء الغرفة. في المنزل الفعلي، سيضمن ذلك حصول الشخص الموجود على جانب واحد من الغرفة على نفس جودة الهواء التي يتمتع بها الشخص الموجود على الجانب الآخر.التحدي الآخر الذي تخوضه طريقة اختبار POLAR هو قدرة جهاز التنقية على معالجة المدخلات بدقة من المستشعرات الموجودة على سطحه، ومدى قدرة الجهاز على مراقبة جودة هواء الغرفة باستمرار. إذا كان جهاز التنقية لا يحتوي على مستشعرات وخوارزمية قوية، فكيف سيتمكن من التشغيل تلقائيًا والحفاظ على مستويات منخفضة من التلوث داخل الغرفة؟ مع ذلك لست بحاجة إلى زيارة مساحة الأبحاث والتصميم والتطوير الخاصة بدايسون لمعرفة كيفية معالجة أجهزتها للبيانات في الوقت الفعلي. تتوفر البيانات في الوقت الفعلي على جميع أجهزة تنقية الهواء من دايسون أو عبر تطبيق Dyson Link الخاص بها لإتاحة الفرصة للمستخدمين لفهم أداء أي جهاز في الواقع العملي. يتضمن ذلك قياس الجسيمات، واكتشاف المركبات العضوية المتطايرة والغازات المؤكسدة ومستويات درجة الحرارة.ورغم أن المنازل الحديثة أصبحت معزولة بشكل أفضل عن العناصر الخارجية، إلا أن ذلك يعني أن الملوثات تتراكم في الداخل. لكن سواء كان ذلك جسيم PM2.5 المنبعث عند الطهي أو المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من منتجات التنظيف أو إطلاق غاز الفورمالديهايد المستمر من أثاث غرفة معيشتنا، ليس بمقدورنا القضاء على مصادر التلوث بأنفسنا. لذلك، نحن بحاجة إلى تحسين عملية تنقية كل تلك الملوثات.المزيد عن أحدث مجموعة أجهزة لتنقية الهواء من دايسونتمتاز مجموعة تنقية الهواء الجديدة من دايسون Dyson Purifier Formaldehyde بقدرتها على استشعار التلوث بدقة من حولك باستخدام مستشعرات الفورمالديهايد الجديدة ذات الحالة الصلبة. وتحتوي المجموعة الجديدة أيضاً على فلتر انتقائي للأكسدة التحفيزية Selective Catalytic Oxidisation والذي يدمر الفورمالديهايد على المستوى الجزيئي⁹. ويتميز الفلتر بطبقة فريدة، بنفس بنية معدن كريبتوميلين Cryptomelane . وتتميز مليارات الأنفاق بحجم الذرّة بالحجم والشكل الأمثل لاحتجاز وتدمير الفورمالديهايد وتحطيمه إلى كميات ضئيلة من الماء وثاني أكسيد الكربون. ثم تتجدد من الأكسجين الموجود في الهواء لمواصلة العمل باستمرار دون الحاجة إلى الاستبدال.