

شاومي تكشف عن هواتف Xiaomi 11T مع شحن 120 واط وكاميرا 108 ميجابكسل شاومي تكشف عن هواتف Xiaomi 11T مع شحن 120 واط وكاميرا 108 ميجابكسل

كشفت شركة شاومي اليوم عن سلسلة هواتف Xiaomi 11T التي تأتي مع ثلاثة نسخ؛ تضم 11T Pro مع كاميرا قوية جدًا وشحن سريع للغاية، ونسخة 11T، بالإضافة إلى نسخة Lite.



قدمت الشركة مع هواتفها القدرة على الشحن السريع 120 واط مع تقنية HyperCharge، بحيث يتم شحن كامل البطارية ذات سعة 5,000 ملي أمبير/ ساعة، في مدة لا تتجاوز 17 دقيقة، كما دعمتها بتقنيات شاشة مثل Dolby Vision، وكاميرات قوية مع عدسات تصل دقتها 108 ميجابكسل.



هاتف Xiaomi 11T Pro

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بدقة FHD+ وقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 480 هرتز، وتقنيات HDR10+ وDolby Vision، بالإضافة إلى تقنية الألوان TrueColor. وهي محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus، وتحوي فتحة للكاميرا بالأعلى.

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ويوفر الهاتف معالج سنابدراجون 888، مع ذاكرة رام LPDDR5 بسعة تصل 12 جيجابايت، وسعة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.يضيف الهاتف كاميرا ثلاثية مع عدسة واسعة بدقة 108 ميجابكسل، وأخرى واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وثالثة للتقريب البصري بمقدار مرتين بدقة 5 ميجابكسل، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل. تستطيع كاميرا الهاتف التقاط فيديو بدقة تصل 8K مع تقنية HDR10+ وأوضاع تصوير سينمائية لجعل المقاطع أكثر حيوية.سيعمل الهاتف مع بطارية 5,000 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع بتقنية HyperCharge التي تسح بشحن كامل الهاتف خلال 17 دقيقة.مزايا أخرى:تقنية الصوت Dolby Atmos.سماعات من Harman Kardon.بصمة في الشاشة.دعم الجيل الخامس.شريحة مزدوجة.بلوتوث 5.2.WiFi 6.أندرويد 11.سيتوفر الهاتف بالرمادي والأبيض والأزرق وسيبدأ من سعر 649 يورو، حتى 749 يورو لنسخة 12 جيجابايت رام و256جيجابايت سعة تخزين.هاتف شاومي 11Tيتميز الهاتف بشاشة شبيهة بالهاتف السابق من حيث الحجم وسرعة التحديث ودعم تقنية HDR10+، لكن يفتقر لدعم تقنية Dolby Vision.وعلى عكس النسخة الأفضل مع معالج كوالكوم بتقنية 5 نانومتر، يأتي هذا الهاتف مع معالج ميدياتك Dimensity 1200-Ultra بتقنية 6 نانومتر، كما يتوفر مع ذاكرة رام بحد أعلى 8 جيجابايت وسعة تخزين حتى 256 جيجابايت.يفتقر الهاتف لتقنية الشحن السريع جدًا HyperCharge، لكنه يوفر تقنية شحن سريع قوية كذلك بقدرة 67 واط.يُشار إلى أن T11 يحوي نظام كاميرا ثلاثي بالخلف شبيه بنسخة Pro، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل على شكل دائرة في الشاشة.مزايا أخرىتقنية الصوت Dolby Atmos.سماعات من Harman Kardon.بصمة أسفل الشاشة.دعم الجيل الخامس.شريحة مزدوجة.بلوتوث 5.2.WiFi 6.أندرويد 11.سيتوفر الهاتف بنفس ألوان الهاتف Xiaomi T11 Pro وبسعر يبدأ من 599 يورو.هاتف شاومي 11T Liteيأتي 11T Lite مع شاشة 5.57 بوصة من نوع AMOLED بدقة بسرعة تحديث 90 هرتز، وتدعم تقنيات TrueColor و Dolby Vision. كما يوفر كاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وواسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وثالثة للتقريب بدقة 5 ميجابكسل.سيتوفر الهاتف مع معالج كوالكوم سنابدراجون 778G، مع ذاكرة رام تصل حتى 8 جيجابايت، وسعة تخزين حتى 256 جيجابايت.وسيضيف بطارية 4,250 ملي أمبير/ ساعة، مع تقنية شحن سريع 33 واط فقط. على عكس النسخ الأقوى مع الشحن القوي جدًا.سيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 369 يورو.