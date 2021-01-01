عبرت شركة مايكروسوفت مرارًا عن رغبتها بإنهاء عصر كلمات المرور وعملت على ذلك طويلًا، لكنها الآن تبدأ رحلتها الفعلية في الاستغناء عن كلمات المرور في حسابات المستخدمين الخاصة بالبريد الإلكتروني وغيره من الخدمات التي تقدمها، والاستعانة بطرق أخرى لتسجيل الدخول.
ستعمل الشركة على تمكين المستخدمين من تسجيل الدخول عبر توثيق حساباتهم مع تطبيقات التوثيق مثل Google Authenticator، أو خاصية الحماية Windows Hello، أو من خلال إرسال رمز خاص للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية لاستخدامه في عملية الدخول.
تهدف مايكروسوفت من خلال هذه الخطوة إلى توفير حماية أكبر للمستخدمين ومنع عمليات التحايل أو الاختراق للوصول لحسابتهم، وبالتالي تجنب أي عملية قرصنة.
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التعليقات على مايكروسوفت تلغي خيار تسجيل الدخول في خدماتها باستخدام كلمات المرور
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