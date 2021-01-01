

مايكروسوفت تلغي خيار تسجيل الدخول في خدماتها باستخدام كلمات المرور مايكروسوفت تلغي خيار تسجيل الدخول في خدماتها باستخدام كلمات المرور

عبرت شركة مايكروسوفت مرارًا عن رغبتها بإنهاء عصر كلمات المرور وعملت على ذلك طويلًا، لكنها الآن تبدأ رحلتها الفعلية في الاستغناء عن كلمات المرور في حسابات المستخدمين الخاصة بالبريد الإلكتروني وغيره من الخدمات التي تقدمها، والاستعانة بطرق أخرى لتسجيل الدخول.



ستعمل الشركة على تمكين المستخدمين من تسجيل الدخول عبر توثيق حساباتهم مع تطبيقات التوثيق مثل Google Authenticator، أو خاصية الحماية Windows Hello، أو من خلال إرسال رمز خاص للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية لاستخدامه في عملية الدخول.



تهدف مايكروسوفت من خلال هذه الخطوة إلى توفير حماية أكبر للمستخدمين ومنع عمليات التحايل أو الاختراق للوصول لحسابتهم، وبالتالي تجنب أي عملية قرصنة.

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وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول في خدمات مثل آوتلوك، ون درايف، مايكروسوفت فاميلي، إكس بوكس، وغيرها من خلال الطرق الأخرى دون الحاجة لإدخال كلمة المرور.بإمكان المستخدمين لاحقًا تفعيل خيار كلمة المرور في حال أرادوا ذلك، لكن مع الطرق الأخرى فإن الحماية ستكون أفضل ولن يكون حاجة لكلمة المرور بالوضع الطبيعي.