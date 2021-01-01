

سامسونج تبدأ تصنيع شاشات OLED بسرعة تحديث 90 هرتز لأجهزة اللابتوب سامسونج تبدأ تصنيع شاشات OLED بسرعة تحديث 90 هرتز لأجهزة اللابتوب

أصبحت سرعة التحديث 90 هرتز فأكثر شيئًا طبيعيًا بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية مع شاشات OLED أو AMOLED، لكنها ليست كذلك على أجهزة اللابتوب والكمبيوتر، فهذا النوع من الشاشات يوفر سرعة تحديث تقتصر على 60 هرتز حتى الآن، في حين تستخدم الشركات شاشات LCD في حال رغبت بتوفير سرعة تحديث أعلى لمستخدميها. لكن هذا الأمر سيتغير من خلال سامسونج قريبًا.



بدأت شركة سامسونج رحلة تصنيع شاشات اللابتوب بتقنية OLED بقياس 14 بوصة مع سرعة تحديث 90 هرتز، لتوفير تجربة غامرة مع وضوح ونقاء صورة أفضل بكثير مما توفره شاشات LCD.



وستتوفر الشاشات الجديدة لأول مرة مع أجهزة أسوس Zenbook 14X Pro و Vivobook Pro 14X التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين وستكون متاحة للمستخدمين في الفترة القادمة، لتقدم بذلك تجربة مميزة للاعبين وصانعي المحتوى من خلال أجهزة أسوس الأخيرة.

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تشير سامسونج إلى أن الشاشات الجديدة ستوفر نقاءً أكبر في الصور وسرعة أعلى تتفوق على شاشات LCD ذات سرعة التحديث 120 هرتز، رغم أن شاشاتها تقتصر على 90 هرتز فقط.ستضيف شاشات OLED الجديدة تجربة ألوان نقية بتغطية الطيف اللوني DCI-P3 بشكل كامل 100% وهو ما لا تفعله شاشات LCD، كما ستوفر عمق أفضل للصورة ووضوح أكبر للتفاصيل الدقيقة أثناء الاستخدام، وهذا ما سيظهر بشكل جلي للاعبين وصانعي المحتوى المرئي بشكل خاص.يُشار أن سامسونج تهدف لتوفير شاشات بحجم أكبر لمصنعي أجهزة اللابتوب مع تقنية OLED، حيث تقوم الآن بتوفير شاشات بهذه التقنية بسرعة تحديث تصل 60 هرتز فقط، وستوفرها كذلك مع أجهزة أسوس الموجهة لصناعي المحتوى ProArt Studio OLED التي ستقدم قياس 16 بوصة بدقة 4K مع سرعة تحديث 60 هرتز للمستخدمين.