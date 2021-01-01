سامسونج تبدأ تصنيع شاشات OLED بسرعة تحديث 90 هرتز لأجهزة اللابتوب

أصبحت سرعة التحديث 90 هرتز فأكثر شيئًا طبيعيًا بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية مع شاشات OLED أو AMOLED، لكنها ليست كذلك على أجهزة اللابتوب والكمبيوتر، فهذا النوع من الشاشات يوفر سرعة تحديث تقتصر على 60 هرتز حتى الآن، في حين تستخدم الشركات شاشات LCD في حال رغبت بتوفير سرعة تحديث أعلى لمستخدميها. لكن هذا الأمر سيتغير من خلال سامسونج قريبًا.
بدأت شركة سامسونج رحلة تصنيع شاشات اللابتوب بتقنية OLED بقياس 14 بوصة مع سرعة تحديث 90 هرتز، لتوفير تجربة غامرة مع وضوح ونقاء صورة أفضل بكثير مما توفره شاشات LCD.
وستتوفر الشاشات الجديدة لأول مرة مع أجهزة أسوس Zenbook 14X Pro و Vivobook Pro 14X التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين وستكون متاحة للمستخدمين في الفترة القادمة، لتقدم بذلك تجربة مميزة للاعبين وصانعي المحتوى من خلال أجهزة أسوس الأخيرة.
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