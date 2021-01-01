

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 سعر ومواصفات سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022

تعتبر سوزوكي ألتو واحدة من سيارات هاتشباك الاقتصادية الصغيرة المتاحة بالسوق المصري، وتم مؤخرا تقديم موديل 2022 منها محليا، وهي متاحة بفئة واحدة سعرها 121 ألف و900 جنيه.



وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 3 اسطوانات بسعة 800 سي سي وبقوة 47 حصان و68 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة.



وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

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- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 13 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- نوافذ كهربائية أمامية.- نظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يمكنه التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 20 ثانية تقريبا، كما يبلغ متوسط استهلاك محرك السيارة للوقود 3 لتر فقط لكل 100 كيلومتر.