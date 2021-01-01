تعتبر سوزوكي ألتو واحدة من سيارات هاتشباك الاقتصادية الصغيرة المتاحة بالسوق المصري، وتم مؤخرا تقديم موديل 2022 منها محليا، وهي متاحة بفئة واحدة سعرها 121 ألف و900 جنيه.
وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 3 اسطوانات بسعة 800 سي سي وبقوة 47 حصان و68 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة.
وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:
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التعليقات على سعر ومواصفات سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022
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