

ميونيخ 2021: استعراض لأهم السيارات بالمعرض الألماني لهذا العام ميونيخ 2021: استعراض لأهم السيارات بالمعرض الألماني لهذا العام

بعد أيام قليلة من انطلاق معرض ميونيخ 2021 للسيارات، نشر موقع Carwow الإنجليزي فيديو لأهم السيارات التي تم تقديمها بهذا المعرض الجديد، حيث شمل الفيديو سيارات ونماذج حديثة جدا من عدة شركات أوروبية منها BMW وكوبرا التابعة لسيات الإسبانية، بالإضافة لسيارات من أودي وداتشيا وهيونداي وكيا وعدد أخر ن شركات السيارات العالمية.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن أهم السيارات بمعرض ميونيخ 2021 للسيارات، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: