وقعت مجموعة جيلي أوتو، لتصنيع السيارات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة أبوغالي موتورز. ويهدف التعاون بين الشركتين في السوق المصري لإطلاق مجموعة جديدة من موديلات جيلي ومنها التي تعمل بالطاقة الجديدة، وحلول التنقل المشترك، وشبكات السيارات، والقيادة الذاتية، والدوائر الإلكترونية المتكاملة، والتقنيات التي تعمل بالأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، والتواصل من خلال الليزر، وهي تقنيات قادرة على تحقيق أفاق المستقبل في مجال التنقل، وتضمن تلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء في مصر.
ووقع الاتفاقية محمد أبوغالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبوغالي موتورز، والسيد مايكل سونج، الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو العالمية للسيارات، في حضور لفيف من قيادات الشركتين على رأسهم السيد المحاسب ماهر أبوغالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوغالي موتورز، والمهندس تامر قطب المدير التجاري لمجموعة أبوغالي موتورز، والمهندس خالد مداح، رئيس قطاع الابتكار والتكنولوجيات لمجموعة أبوغالي موتورز، والسيد ليو شوبين، مدير عام شركة جيلي في إفريقيا.
وبهذه المناسبة، قال محمد أبوغالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبوغالي موتورز، «إن توقيع تلك الشراكة الاستراتيجية مع جيلي أوتو جروب، إحدى اهم التكتلات الصناعية الصينية هو خير دليل على نجاح الحكومة المصرية في دعم اقتصاد قوي ومستقر».
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التعليقات على أبوغالي وكيلا رسميًا لعلامة جيلي الصينية (صور)
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