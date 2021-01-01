نيويورك تقر قانون جديد يلزم كل المركبات أن تكون كهربائية في 2035

أقرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول قانونا جديدا يلزم السيارات الجديدة أن تكون بنسبة 100% خالية من الانبعاثات الكربونية وصديقة للبيئة بحلول عام 2035 أي أن كل السيارات الحديثة يجب أن تكون كهربائية، على غرار الأمر التنفيذي الذي أصدره حاكم ولاية كاليفورنيا سابقًا، هذا بالرغم أن مبيعات السيارات الكهربائية حتى سنة 2020 لم تتعدى الـ 2% من إجمالي مبيعات السيارات.
وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، يحدد التشريع المصدق عليه حديثًا في الولاية هدفًا مشابهًا للشاحنات المتوسطة والثقيلة في ولاية نيويورك ويلزمها بالنسبة الصفرية للانبعاثات الكربونية مع مد فترة الإلزام، إلى عام 2045.
يوجه التشريع الجديد الذي هو في مضمونه أمرا تنفيذيا، لـ وكالة الحفاظ على البيئة نصًا لاقتراح اللوائح التفصيلية والتنظيمية للقانون الجديد للتأكد من تطبيقها بالكامل مع حلول 2035، وهي اللوائح التي تتطلب كميات متزايدة من المركبات عديمة الانبعاثات ليتم عرضها للبيع بهدف تحقيق علامة 100% بحلول عام 2035. كما يُلزم القانون المستحدث وكالات الدولة المختلفة على التخلي التدريجي عن مبيعات المركبات والشاحنات التي تعمل بالغاز والديزل بحلول تاريخ معين
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