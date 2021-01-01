

نيويورك تقر قانون جديد يلزم كل المركبات أن تكون كهربائية في 2035 نيويورك تقر قانون جديد يلزم كل المركبات أن تكون كهربائية في 2035

أقرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول قانونا جديدا يلزم السيارات الجديدة أن تكون بنسبة 100% خالية من الانبعاثات الكربونية وصديقة للبيئة بحلول عام 2035 أي أن كل السيارات الحديثة يجب أن تكون كهربائية، على غرار الأمر التنفيذي الذي أصدره حاكم ولاية كاليفورنيا سابقًا، هذا بالرغم أن مبيعات السيارات الكهربائية حتى سنة 2020 لم تتعدى الـ 2% من إجمالي مبيعات السيارات.



وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، يحدد التشريع المصدق عليه حديثًا في الولاية هدفًا مشابهًا للشاحنات المتوسطة والثقيلة في ولاية نيويورك ويلزمها بالنسبة الصفرية للانبعاثات الكربونية مع مد فترة الإلزام، إلى عام 2045.



يوجه التشريع الجديد الذي هو في مضمونه أمرا تنفيذيا، لـ وكالة الحفاظ على البيئة نصًا لاقتراح اللوائح التفصيلية والتنظيمية للقانون الجديد للتأكد من تطبيقها بالكامل مع حلول 2035، وهي اللوائح التي تتطلب كميات متزايدة من المركبات عديمة الانبعاثات ليتم عرضها للبيع بهدف تحقيق علامة 100% بحلول عام 2035. كما يُلزم القانون المستحدث وكالات الدولة المختلفة على التخلي التدريجي عن مبيعات المركبات والشاحنات التي تعمل بالغاز والديزل بحلول تاريخ معين

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أشار الموقع المتخصص في السيارات أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى آليات التنفيذ والخطوات العملية التي ستتخذها وكالة حماية البيئة من أجل بدء مبيعات المركبات صفرية الانبعاثات، وحتى الآن لا توجد إرشادات أو أوامر تنفيذية تم سنها في الولايات كلها لتعزيز مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات إلى هذا الحد الكبير الذي يتطلبه القانون الجديد خاصة وأن مبيعات المركبات الكهربائية ليست رائجة إلى هذا الحد وما زالت أقلية نظرا لمشاكل البطاريات وتكلفتها العالية عن مثيلاتها من البنزين، كما لا توجد أي قواعد أو أوامر تمنع بنشاط مبيعات مركبات الاحتراق الداخلي على مستوى التجار والوكلاء حتى الآن، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات لوضع آليات الإنفاذ.