

بسبب نقص الرقائق.. جيب موتورز تتخلى عن التعليق الهوائي كوادرا ليفت بسبب نقص الرقائق.. جيب موتورز تتخلى عن التعليق الهوائي كوادرا ليفت

توفر التقنيات والتكنولوجيا المستحدثة لمسة من الرفاهية والفخامة والأناقة على السيارات، لكنها أثبتت مؤخرا أنها سيف ذو حدين للمصنعين خاصة مع استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، العامل الرئيسي لتوفير مثل هذه الكماليات الجمالية، وعوامل الأمان والسلامة الحديثة، ومن أحدث ضحايا نقص الرقائق جيب موتورز، بعد تخليها عن نظام التعليق الهوائي Quadra-Lift المتوفر في بعض طرازات جراند شيروكي L.



وفقًا لموقع "موتور 1"، المتخصص في السيارات، في الموديلات الجديدة من جراند شيروكي سيظهر التعليق القياسي فقط الآن وستتخلى عن نظام التعليق الهوائي كوادرا ليفت .لأنه بحسب تصريحات جيب موتورز هناك نقص كبير لديها في الرقائق الإلكترونية أو ما يسمى أشباه الموصلات.



يوفر نظام التعليق الهوائي خمسة إعدادات مختلفة تعمل على تغيير صلابة التعليق وارتفاع الركوب. يمكن أن يختلف التخليص بقدر 4.2 بوصة، وهو أمر مهم لأي مركبة مخصصة للطرق الوعرة. على هذا النحو، فإن التخلي عن ميزة Quadra-Lift من الطرازات يغير من زوايا تحرك السيارة.

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أشار الموقع المتخصص في السيارات، أن عدد قليل جدا من العملاء بالفعل يستفيدون من التعليق الهوائي المتقدم جدا من الناحية الواقعية، عدد قليل جدًا من المالكين يستخدمون سياراتهم الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثلاثة صفوف والتي تبلغ تكلفتها 60 ألف دولار في بيئة تتطلب مثل هذه القدرة. وهذا هو السبب الرئيسي وراء قرار جيب موتورز بعد وقف الإنتاج كليا أو تأخيره من أجل هذه الميزة، بل قررت أن تستمر في إنتاجها الجديد بنظام التعليق الهوائي العادي.يعد الاستغناء عن التعليق الهوائي كوادرا ليفت التغيير الأحدث في سلسلة من التعديلات السريعة التي أجراها العديد من صانعي السيارات للحفاظ على تشغيل خطوط الإنتاج. في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة جنرال موتورز بتسليم بيك أب شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا بدون ميزة إيقاف الأسطوانة الموفرة للوقود في الطرازات ذات المحرك V8 سعة 5.3 لتر.كما باعت فولكس فاجن سيارتها الصغيرة فوكس في البرازيل بدون أنظمة معلومات وترفيه. فيما لجأت شركة فورد لتصنيع شاحنات F-150 بدون بعض الوحدات الإلكترونية، وفضلت االحتفاظ بها في مخازنها حتى تتوافر مرة أخرى تل الوحدات، حتى مع هذه الحلول الطارئة، أثرت عمليات الإغلاق المؤقتة لخطوط الإنتاج على معظم شركات صناعة السيارات حول العالم إلى حد كبير.