أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم الجمعة
ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:
وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 12.31جنيه للشراء و 12.47جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11.38جنيه للشراء و 11.56 جنيه للبيع.
ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.38جنيه للشراء و 18.60جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.53جنيه للشراء و 21.80 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86 جنيه للشراء و 17.12 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 2.47جنيه للشراء و2.50 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .
استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .
اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة
ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .
سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.24جنيه للشراء و 14.41 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.
وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
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