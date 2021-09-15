

أسعار الذهب اليوم.. كيف يغلق سوق المعادن الثمينة عالمياً؟ أسعار الذهب اليوم.. كيف يغلق سوق المعادن الثمينة عالمياً؟

يغلق سوق المعادن الثمينة عالمياً اليوم الجمعة، اخر تداولات الأسبوع وسط ترقب بعض البيانات الاقتصادية خاصة مع تراجع كبير للذهب منذ صباح أمس الخميس، حيث هبطت الأونصة إلى مستويات 1760 دولار مقابل سعر 1785 دولار.



وتراجع الذهب في مصر أمس الخميس بقيمة 5 جنيهات وذلك مع استمرار التراجع في سعر المعدن النفيس عالمياً إلي مستويات 1760 دولار وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي دفع الذهب فى مصر للتراجع عند 777 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم، عيار 18 : 666 جنيها، عيار 51 : 777 جنيها، عيار 24: 888 جنيها، الجنيه الذهب: 6216 جنيها، السعر العالمى : 1760 دولارا



انخفضت أسعار الذهب، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.



ويترقب سوق المعادن الثمينة عالمياً اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة فى المملكة المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان فى الولايات المتحدة.