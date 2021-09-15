

محفظة التمويل العقاري لشركة «الأهلي» تتجاوز 2.3 مليار جنيه محفظة التمويل العقاري لشركة «الأهلي» تتجاوز 2.3 مليار جنيه

كشفت أرقام العام الحالي عن تحقيق شركة الأهلي للتمويل العقاري المملوكة بالكامل للبنك الأهلي المصري معدلات أداء غير مسبوقة محققة طفرة في حجم الأعمال وفي مستهدفات الشركة.



وقال حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري ، إن الشركة التي تأسست عام 2010 تمكنت من تحقيق اصدارات تمويلات عقارية جديدة تجاوزت مبلغ 1.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.



وأشار -فى بيان-، إلى أن اجمالي محفظة التمويل العقاري قد تضاعفت لتتخطى 2.3 مليار جنيه عام 2021، حيث تعد بذلك محفظة الأهلي للتمويل العقاري هي الأكبر بين كافة شركات التمويل العقاري في مصر وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الجديدة واحترافية فريق العمل والكوادر المدربة بالشركة، وأكد حاتم عامر على ان استراتيجية الشركة تستهدف التنوع في الخدمات المقدمة لقطاع الأفراد بالإضافة الى التوسع في مبادرات التمويل العقاري بهدف الوصول الى كافة الشرائح المستهدفة من الخدمة المقدمة.

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وأضاف أنه جاري حاليا تنفيذ استراتيجية الشركة لتوفير العديد من المنتجات الجديدة لمخاطبة الفئات المختلفة المستهدفة فضلا عن وجود فرع كامل لخدمة العملاء الحاليين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل واستعدادا لخدمة العملاء الجدد المرتقبين من خلال مبادرة البنك المركزي الجديدة الخاصة بمحدودي الدخل، مشيرا الى حرص الشركة على الوصول بالكوادر البشرية الى أعلى درجات الكفاءة من خلال التدريب المستمر سعيا للوصول بخدمات الشركة الى أعلى معدلات الجودة.