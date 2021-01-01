تحول مدينه تشرنوبيل لوجهة سياحية لراكبي الدراجات الهوائية .. فيديو وصور

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صورة الخبر: تحول مدينه تشرنوبيل لوجهة سياحية لراكبي الدراجات الهوائية .. فيديو وصور
تحول مدينه تشرنوبيل لوجهة سياحية لراكبي الدراجات الهوائية .. فيديو وصور

عرضت قناة "يورونيوز" مقطع فيديو يوضح كيف تحولت مدينة تشرنوبيل المعروفة بكارثة الانفجار النووي في العام 1986 إلى وجهة سياحية جذابة لراكبي الدراجات الهوائية المتحمسين لقضاء عطلة نشطة على الطرق ذات المناظر الخلابة.

أصبحت المدينة التي لطالما ارتبط اسمها بالكارثة النووية توفر نوعا جديدا من السياحة، بعد 35 عامًا من أسوأ كارثة نووية في العالم، و لا تزال منطقة الحظر في المدينة تغطي أكثر من 30 كيلومترًا مربعا، تنتشر على طول هذه المساحة إخطارات التحذير النووية المثيرة للقلق.

الإخطارات التحذيرية علامة على أنه بعد 35 عامًا من وقوع انفجار في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، لا تزال المنطقة خطرة، ومع هذا، تجتذب المدينة الأوكرانية العديد من السياح، حيث زادت أعدادهم بشكل كبير بين عامي 2018 و2019، بفضل السلسلة التلفزيونية الشهيرة "تشرنوبيل"، وفقا لموقع "يورو نيوز".

المصدر: اليوم السابع

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