

صور مجهرية لأصغر الكائنات الحية صور مجهرية لأصغر الكائنات الحية

كشفت شركة "نيكون" النقاب عن أسماء الفائزين في مسابقة "نيكون سمول وورلد" للتصوير المجهري لعام 2021، وهي مسابقة سنوية تقدم أجمل الصور التي تم التقاطها في مجال العلوم والأبحاث.



وفي النسخة السابعة والأربعين منها، تواصل المسابقة الاحتفال بتعقيدات الطبيعة وبراعة التحقيق المجهري الدقيق، إذ تم اختيار 103 صورة من 1900 صورة تم التقدم بها في المسابقة.



جائزة المركز الأول منحت لجيسون كيرك من كلية بايلور للطب، الذي استخدم نظام ميكروسكوب مصمم خصيصًا لالتقاط 200 صورة فردية لأوراق شجر بلوط جنوبي حية، ثم جمعها لإنشاء صورة واحدة مذهلة.

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والنتيجة كانت فسيفساء معدلة بالألوان من الهياكل الأساسية للورقة، بما في ذلك المسام الأرجوانية العميقة، والأوعية السماوية المتعرجة، والأشكال البيضاء (النتوءات الدقيقة التي تحمي من الطقس القاسي).أما المركز الثاني فاحتله عالما الأعصاب إزميرالدا باريك وهولي ستيفن من أستراليا، اللذان قطعا كوكبة مكونة من 300 ألف خلية عصبية شبكية، انقسمت إلى مجموعتين. بمرور الوقت، نمت كلتا الشبكتين معًا عبر جسر من المحاور.المركز الثالث، جاءت فيه صورة فرانك ريزر من كلية ناساو المجتمعية بالولايات المتحدة، يصغر الصورة أكثر لالتقاط الجانب الأيسر من قمل الخنزير الفردي، وهو نوع من القمل المعروف بين العلماء باسم Haematopinus suis.في صورة قمل الخنزير، يشبه المخلب والساق الخلفية، سرطان البحر، ولكن بالطبع هذه الحشرات صغيرة بما يكفي للزحف على خيوط واحدة من شعرك، وبالتدقيق في الصورة يمكن رؤية مسار متعرج من أنابيب الشعب الهوائية، والتي تحمل الأكسجين من طرف إلى آخر.صورة المركز الرابع اُلتقطت لعصبون حسي من جرذ جنيني، للباحث بولا دياز من قسم علم وظائف الأعضاء بالجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي.المركز الخامس جاء من نصيب الألماني أوليفر دوم الذي التقط صورة مدهشة لخرطوم الذبابة المنزلية.الفائز بالمركز السادس عالم الأعصاب أندريا تيديشي من مركز ويكسنر الطبي بجامعة أوهايو. التقط صورة تجسد تناثر الخطوط البيضاء هو تمثيل ثلاثي الأبعاد للأوعية الدموية الملتوية الموجودة في دماغ فأر بالغ.في صورة المركز السابع ركَّز باحثو جامعة ولاية أوهايو تونغ تشانغ وبول ستودلي انتباههم على التقاط صورة لرأس القراد؛ إذ تكشف الصورة الجميلة تدريجياً كل طبقة تشريحية من فم القراد الماص للدماء.في المركز الثامن جاءت إيمي أنجفيك من قسم الطب التجديدي وبيولوجيا الخلية، من جامعة ساوث كارولينا الطبية، بعد أن التقطت صورة مجهرية للمقطع العرضي لأمعاء الفأر.المركز التاسع جاء فيه صورة مبهرة التقطها الهولندي، جان فان إيكين لبرغوث الماء، وهو جنس من الدويبات الصغيرة المائية ينتمي إلى القشريات. يعيش جماعات في المياه الحلوة الراكدة وهو أحمر اللون قريب الشبه من البرغوث.في المركز العاشر، جاءت صورة الفراشة الاستوائية مورفو ديديوس للفرنسي، سيباستيان مالو، حيث التقط صورة مجهرية للوريد والمقاييس على جناح الفراشة.