تعقد محكمة الاستئناف لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يوم الخميس المقبل جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ووزير الجيش الحالي بيني جانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة.
وبحسب بيان لحملة العدالة من أجل فلسطين، فإن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 يناير 2020، حيث اعتّدت المحكمة بموجب قرارها
بالحصانة الوظيفية للمتهمين، وأعلنت أن الجنرالان جانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية، في حين أكد زيادة في طلب الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
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التعليقات على جرائم حرب .. محكمة لاهاي تعقد جلسة ضد وزير الجيش الإسرائيلي
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