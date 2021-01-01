قال والد "فتاة مول سيتي ستارز" في مصر أمام جهات التحقيق إن ابنته انتحرت داخل مول سيتي ستارز بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة.
وأوضح أنه قام بمنع ابنته من الخروج بشكل مستمر مع أصدقائها، موضحا أنه كان يطلب منها عدم الخروج من المنزل بشكل يومي، وأنها كانت تتشاجر معه بسبب التضييق عليها وتقول له: "أنا بخرج مع صاحباتي البنات وزملائي في الكلية"، فكان الأب يوافق تارة ويرفض تارة أخرى.
وأضاف أنه لم يعرف بموعد أو مكان انتحار ابنته سوى بعد أن ألقت بنفسها، مشيرا إلى أنه عرف من قبل المباحث أنها توفيت بعد أن جرى نقلها إلى مستشفى رابعة العدوية، وأن ابنته كانت رفقة زميلتها نيرة طالبة في كلية طب الأسنان.
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التعليقات على والد الفتاة المنتحرة في مول "سيتي ستارز" يدلي بأقواله حول أسباب انتحار ابنته
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