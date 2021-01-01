حسين لبيب: النقاز ليس أول هارب يعود للزمالك



حسين لبيب حسين لبيب

أعرب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، مساء اليوم الخميس، عن حزنه للحملة التي يتعرض لها ناديه في الفترة الماضية.



وقال لبيب عبر قناة الزمالك: "منذ أن تولت اللجنة المهمة كان هدفنا فتح صفحة جديدة مع كل من له علاقة بالرياضة، كما أننا حققنا بطولات في كل الألعاب الجماعية، وقدمنا موسما استنائيا بتحقيق 6 من أصل 8 بطولات".



وأضاف: "أشعر كأننا خسرنا كل البطولات، ولكنني أشعر بأن هناك إعلام موجه ضد الزمالك، رغم أن سياستي الشفافية وتوضيح الحقائق لجماهير النادي أولا بأول، واللجنة الحالية لم تمكث سوى 4 أشهر فقط".

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وتطرق لبيب للحديث عن القضايا الدولية ضد الزمالك، قائلا: "البعض يحاول تصدير صورة غير حقيقية عن القلعة البيضاء، ومنها ما أثير حول قرار عودة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن رغم هروبه في وقت سابق".وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: "النادي مدين بحوالي 17 مليون دولار، وهناك قضايا تصل إلى 7 مليون و900 ألف دولار، ونجحنا في التوصل لدفع مليوني و300 ألف دولار".وتابع حسين لبيب: "لن أدافع عن النقاز فهو قادر على توضيح الصورة ويستطيع شرح أسباب رحيله، ولكن ما أستطيع قوله أننا لن نستطيع دفع كل هذه المبالع دفعة واحدة وحاولنا التوصل إلى حلول".وزاد: "هناك رؤية فنية تحكم قرار عودة النقاز، وأنهينا بعودته مستحقات اللاعب التي تبلغ مليون و300 ألف دولار، وحدث من قبل عدة أشخاص هربوا من الزمالك وعادوا مرة أخرى".وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: "نعلم جيدا أن عودة التونسي حمدي النقاز ليست في صالحنا فنيا، ولكنه القرار الأمثل في الفترة الحالية لحل هذه الأزمة".وأكد حسين لبيب أن الزمالك قام بسداد مبلغ 300 ألف دولار إلى اللاعب الغاني بنيامين أشيمبونج، لتجنب العقوبات مع جدولة باقي الـ600 ألف دولار على مدار 18 شهرا.