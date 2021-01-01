زيدان ينافس كونتي على تدريب مانشستر يونايتد

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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن هناك اسمًا جديدًا بات مرشحًا لتدريب مانشستر يونايتد، في حالة إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير.



واقترحت العديد من التقارير إقالة سولسكاير عقب التعثر المفاجئ لمانشستر يونايتد أمام يانج بويز في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، مرشح لخلافة سولسكاير على مقعد المدير الفني هذا الموسم.

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وأشارت إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق لإنتر ميلان، من ينافس الفرنسي زين الدين زيدان حتى الآن على هذا المقعد.وذكرت الصحيفة أن زيدان سبق أن ارتبط اسمه أيضًا بتدريب مانشستر يونايتد في 2018 عقب رحيله للمرة الأولى عن ريال مدريد، لكن المدرب الفرنسي فضل الحصول على راحة وعدم قيادة فريق آخر في ذلك الوقت.