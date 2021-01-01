كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن هناك اسمًا جديدًا بات مرشحًا لتدريب مانشستر يونايتد، في حالة إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير.
واقترحت العديد من التقارير إقالة سولسكاير عقب التعثر المفاجئ لمانشستر يونايتد أمام يانج بويز في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، مرشح لخلافة سولسكاير على مقعد المدير الفني هذا الموسم.
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التعليقات على زيدان ينافس كونتي على تدريب مانشستر يونايتد
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