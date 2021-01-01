حسين لبيب: الزمالك موقوف من القيد.. وسنجدد لكارتيرون



حسين لبيب حسين لبيب

أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف قيد صفقات اللاعبين الجدد بالقلعة البيضاء.



وقال لبيب عبر قناة (النهار): "الزمالك مطالب بدفع 65 مليون جنيه للاتحاد المصري ومرفوع ضد نادي الزمالك 17 قضية دولية وبالتالي يجب سداد هذه المبالغ".



وأضاف: "علينا أن نسدد 38 مليون جنيه قبل شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.. ولابد أن يتم سداد هذه المبالغ".

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وأوضح أن الزمالك غير قادر على قيد صفقاته الجديدة بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف الذي وقع عقدًا مع أكاديمية كاميرونية كما وقع عقدًا مع الزمالك وتم تغريم النادي 4 ملايين يورو وتم التفاوض مع الأكاديمية وتخفيض المبلغ إلى 200 ألف يورو.وأشار إلى أن الاتحاد الدولي "فيفا" يتمسك بإيقاف قيد صفقات الزمالك وهناك محاولات مع مسؤولي الفيفا لحل هذه المشكلة بشكل ودي بعد تسوية الأزمة.وتابع: "لا أعلم لماذا يتم التجريح في أشخاصنا؟ أنا "زهقت" وكل ما يحدث لنا غير مقبول فهذه اللجنة أعارت لاعبًا ناشئًا مقابل 4 ملايين جنيه وهو ما لم يحدث من قبل كما أننا قمنا بإعارة لاعب والده وكيل دون علمه بمبلغ يتخطى مليوني جنيه".وأشار إلى أن الزمالك فتح ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لأنه ناجح ويتم دراسة العرض وسيتم مراجعة العقود لاعتمادها في أقرب وقت.