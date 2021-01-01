4 نجوم خارج قائمة الأهلي لمواجهة السوبر المصري

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صورة الخبر: بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي غادرت مساء اليوم الخميس، إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.
وخرج ناصر ماهر ومحمد محمود لأسباب فنية من قائمة الفريق لمواجهة السوبر، الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.

واستبعد موسيماني أيضاً الثنائي محمود متولي والجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف - كريم فؤاد - علي معلول - محمد هاني

الوسط: محمود كهربا - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حمدي فتحي - أفشة - عمار حمدي - طاهر محمد - أحمد عبد القادر - لويس ميكيسوني - أكرم توفيق

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - صلاح محسن

المصدر: kooora

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