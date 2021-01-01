أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي غادرت مساء اليوم الخميس، إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.
وخرج ناصر ماهر ومحمد محمود لأسباب فنية من قائمة الفريق لمواجهة السوبر، الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.
واستبعد موسيماني أيضاً الثنائي محمود متولي والجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
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التعليقات على 4 نجوم خارج قائمة الأهلي لمواجهة السوبر المصري
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