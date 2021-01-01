ننشر تفاصيل عودة فتاة طنطا المختفية بعد 20 يوما علي يد الأمن

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من ضبط الفتاة المتغيبة بصبحة صاحب محل ملابس بشارع النحاس بقسم أول طنطا وبحوزتهم قسيمة زواج عرفي واقتيادهم لديوان عام القسم بعد عدة بلاغات باختفائها.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي اخطار من العميد دكتور عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا يفيد من المقدم أحمد الهرميل مفتش البحث الجنائي بأن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا ومعاونيه تمكنوا من ضبط و“ا ز” طالبة بكلية التربية الرياضية وبصحبتها ت ف ح صاحب محل ملابس بدائرة القسم ومناقشتهم تبين زواجهم عرفيا وتم تحريز عقد الزواج.
وكشف التحريات الأمنية أن هناك عدة مناقشات مع شقيقة الفتاة وتوسيع دائرة الاشتباه في الأقوال وإجراء التحريات حول صاحب محل الملابس والفتاه توصل فريق البحث الجنائي.
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