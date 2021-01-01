ننشر تفاصيل عودة فتاة طنطا المختفية بعد 20 يوما علي يد الأمن



عودة فتاة طنطا المختفية عودة فتاة طنطا المختفية

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من ضبط الفتاة المتغيبة بصبحة صاحب محل ملابس بشارع النحاس بقسم أول طنطا وبحوزتهم قسيمة زواج عرفي واقتيادهم لديوان عام القسم بعد عدة بلاغات باختفائها.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي اخطار من العميد دكتور عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا يفيد من المقدم أحمد الهرميل مفتش البحث الجنائي بأن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا ومعاونيه تمكنوا من ضبط و“ا ز” طالبة بكلية التربية الرياضية وبصحبتها ت ف ح صاحب محل ملابس بدائرة القسم ومناقشتهم تبين زواجهم عرفيا وتم تحريز عقد الزواج.



وكشف التحريات الأمنية أن هناك عدة مناقشات مع شقيقة الفتاة وتوسيع دائرة الاشتباه في الأقوال وإجراء التحريات حول صاحب محل الملابس والفتاه توصل فريق البحث الجنائي.

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حرر محضر بالواقعة وجاري عرضهما علي النيابة العامة فترة مسائية للبدء في التحقيقات.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كثفت من جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة أثناء عودتها من عملها بمحل ملابس بشارع النحاس بمدينة طنطا.تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عمرو الحو مامور قسم اول طنطا يفيد من اسرة فتاه تعمل بمحل ملابس بشارع النحاس بنطاق القسم باختفائها وتدعي " و ا ع ز " طالبة الفرقة الرابعة بكلية تربية رياضية ومقيمة قرية فيشا سليم دائرة مركز طنطا وقبل انتهاء العمل قبل صلاة العشاء تم اختفائها وتبين ان شقيقتها تعمل معها بنفس المحل ووقت اختفائها كانت في الطابق الاعلي لحضور ملابس لتعليقهاعلي الفور تم تشكيل فريق برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث قسم اول طنطا لكشف غموض الواقعه وحرر محضر بالواقعة رقم 8660 لسنه 2021 إدارى أول طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم