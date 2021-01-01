أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع مستمر لعدد الحالات اليومية.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 569، مقارنة مع 531 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 295051.
وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد العدد ذاته الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 16921 شخصا.
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التعليقات على وزارة الصحة .. ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بكورونا
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