

يحتاج غرفة عرضها 8 أمتار.. شاهد أول جهاز كمبيوتر في العالم يحتاج غرفة عرضها 8 أمتار.. شاهد أول جهاز كمبيوتر في العالم

اخترع المهندس الميكانيكي الألماني كونراد تسوزه Konrad Zuse أول كمبيوتر في العالم، والذي انطلق تحت اسم Atanasoff-Berry Computer، ونظرا لأهمية هذا الاختراع حينها تم تطويره فيما بعد ليتواجد تقريبا في جميع الوظائف المهمة.



وبعد مرور سنوات، قام جون ماكلي وبرسبر إكيرت بتطوير أول حاسوب للأغراض العامة يسمى ENIAC، والذي استخدم ما يقارب من 18 ألف صماما مفرغا، وتم إنشائه على ما يقارب 167 مترا مربعا أي ما يماثل نصف حجرة، وبلغ وزنه 30 طن.



كمبيوتر عملاق يصل وزنه 30 طنا

وكان اختراع إينياك ENIAC، أول كمبيوتر عام يقدم ميزة الحساب الأوتوماتيكي للأرقام الثنائية، إلى جانب القدرة على البرمجة بطريقة عملية وملائمة، حيث كان يجري عملية الضرب لرقمين خلال ثلاثة في الألف من الثانية.

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وتم تصميم حاسوب ENIAC، في حساب جداول ضرب المدفعية لمصلحة مختبر أبحاث المقذوفات التابع للجيش الأمريكي، وكان من أول برامجه برنامجا لدراسة إمكانية تصميم القنبلة الهيدروجينية.وكان من أبرز مميزات كمبيوتر ENIAC، بالرغم من بنيته الصعبة والمساحة الكبيرة التي يحتلها عتاد الجهاز، أنه يتم توصيله بوحداته الأساسية بواسطة أسلاك، والذي استغرق لحامها حوالي عامين ونصف.وتشمل المواصفات الرئيسية بـ كمبيوتر ENIAC، حوالى 18 ألف صمام مفرغ من الهواء، وما يقرب من 500 ألف وصلة، ومن أجل البرامج تم تزويد الحاسوب بحوالى 6000 مفتاح، ووفقا للتقارير يزن أول كمبيوتر رقمي حوالي 30 طن، ولتثبيته يحتاج الجهاز إلى غرفة كبيرة عرضها 8 متر تقريبا.وتوقف كمبيوتر ENIAC، عن العمل في عام 1955، بعد أن قاما جون ماكلي وبرسبر إكيرت، بتطويره في معهد موري للهندسة الألكترونية في جامعة بنسلفانيا في عام 1941، بلغت تكلفة إنشائه حوالى 400 ألف دولار أمريكي.