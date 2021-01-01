

بـ تقنية 5G.. شاومي تكشف عن نظارة أندرويد .. فيديو بـ تقنية 5G.. شاومي تكشف عن نظارة أندرويد .. فيديو

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن نظارة ذكية تعمل بنظام أندرويد وتدعم 5G، والتي تنطلق إلى الأسواق تحت اسم Smart Glasses، بعد أيام قليلة من إعلان فيسبوك عن نظاراتها الجديدة Ray-Bans.



وبحسب ما ذكره موقع " theverge " التقني، تجمع نظارة شاومي Smart Glasses، بين نظام التصوير وأجهزة الاستشعار في تصميم مطور يشبه شكل النظارات العادية، على غرار طراز فيسبوك من خلال تقنية الدليل الموجي البصري MicroLED.



نظارات شاومي تعمل بنظام أندرويد

وعلى ما يبدو أن شركة شاومي ليس لديها خطة لعرض نظارتها للبيع فعليا، وتستخدم شاومي تقنية التصوير MicroLED لتقليل مساحة تصميم الهيكل الخارجي للنظارة، والتي يصل وزنها حوالى 51 جرام فقط.

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وإلى جانب الوزن تمتاز نظارة Xiaomi Smart Glasses، بإمكانية عرض الرسائل والإشعارات وإجراء المكالمات والتنقل والتقاط الصور وترجمة النص أمام عينيك مباشرة.وتتمتع نظارات شاومي بعامل شكل تقليدي نسبيا، ولكن على عكس نظارات Stories التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من Facebook و Ray Ban ، فإنها تحتوي في الواقع على شاشة يمكن استخدامها لميزات الواقع المعزز، وتقول الشركة الصينية أنها استخدمت نظام MicroLED أحادي اللون والذي يقدم كثافة بكسل أعلى وعمر أطول مع وجود بنية أبسط.وتحتوي نظارة Xiaomi Smart Glasses، على شريحة عرض بقياس 2.4×2.02 ميليمتر، وتضم ما مجموعه 497 مكونا بما في ذلك أجهزة الاستشعار المصغرة ووحدات الاتصال، مما يعني أنها تضم معظم وظائف الهواتف الذكية.إضافة إلى الوظائف الأساسية وعرض المكالمات، تضم نظارة شاومي الذكية Smart Glasses ، وظائف أخرى مثل التنقل والتقاط الصور وترجمات النصوص والصور في الوقت الفعلي، وذلك بفضل كاميرا مدمجة بدقة 5 ميجابكسل موجودة في الجزء الأمامي من النظارات.وإلى جانب مزايا التقاط الصور وترجمة النص في الصور، تأتي نظارة Xiaomi Smart Glasses، بميكروفون مدمج مع خوارزمية الترجمة خاصة، قادرة على نسخ الصوت إلى نص مع ترجمات في الوقت الفعلي.وتتمتع النظارات مجهزة بمعالج ARM رباعي النواة. بالإضافة إلى بطارية و لوحة تعمل باللمس ووحدات الشبكة اللاسلكية والبلوتوث ونظام تشغيل أندرويد والمزيد