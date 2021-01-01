بدء عملية تحضير صاروخ "أنغارا" الثقيل الروسي لإطلاق اختباري إلى الفضاء

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صورة الخبر: بدء عملية تحضير صاروخ "أنغارا" الثقيل الروسي لإطلاق اختباري إلى الفضاء
بدء عملية تحضير صاروخ "أنغارا" الثقيل الروسي لإطلاق اختباري إلى الفضاء

انطلقت في مطار "بليسيتسك " الفضائي بشمال روسيا عملية تجميع صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل.

صرح بذلك مصدر في القطاع الفضائي الروسي الذي قال:" بدأ في بليسيتسك تجميع صاروخ "أنغارا" الذي وصلت مكوناته المطار الفضائي بسكة الحديد، وتجري عملية التجميع في إطار التحضيرات لإطلاق الصاروخ الاختباري إلى الفضاء.

يذكر أن مصدرا في القطاع الفضائي الروسي كان قد صرح في أغسطس الماضي لوكالة "تاس" الروسية أن قطارا يحمل مكونات صاروخ "أنغارا – آ 5" قد وصل مطار "بليسيتسك" الفضائي.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الروسية الواعدة تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وتصنع أجزاء الصاروخ في شركة "بوليوت" بمدينة أومسك في غرب سيبيريا، بصفتها فرعا في مركز "خرونبتشيف" الفضائي التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية. وتستخدم الأسرة الجديدة من الصواريخ أنواعا بيئية نظيفة من الوقود.

وسبق لصاروخ "أنغارا" الثقيل أن انطلق إلى الفضاء عامي 2014 و2020 من مطار "بليسيتسك " الفضائي. ويفترض أن تطلق الصواريخ من هذا النوع لاحقا من مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق سيبيريا.

جدير بالذكر أن مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين صرح في يونيو الماضي بأن الصناعة الفضائية الروسية تعتزم أن تنتج بحلول عام 2020 أربعة صواريخ "أنغارا" الثقيلة.

المصدر: روسيا اليوم

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