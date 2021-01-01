

كل ما تحتاج معرفته عن كاميرا iPhone 13 Pro و Pro Max كل ما تحتاج معرفته عن كاميرا iPhone 13 Pro و Pro Max

كشفت شركة أبل مساء أمس عن سلسلة iPhone 13 الجديدة، والتى جاءت بتحديثات جديدة، حيث كانت الكاميرا ضمن الأجزاء التى شهدت مزيد من التحديثات خاصة في إصداري iPhone 13 Pro و Pro Max.



وقد تمسكت أبل بدقة 12 ميجابكسل، لكنها حسنت العدسات وأجهزة الاستشعار ومعالجة الصور، حيث يتميز مستشعر الكاميرا الرئيسي بحجم بكسل مذهل يبلغ 1.9 ميكرومتر، وفتحة أكثر سطوعًا تبلغ f / 1.5.



وللمقارنة، كان 12 Pro Max يحتوي على 1.7 ميكرون بكسل وعدسة f / 1.6، وهذا يعني أنه في الإضاءة المنخفضة، يمكن للطراز الجديد التقاط ما يصل إلى 2.2x المزيد من الضوء.

وتحتوي الكاميرا المقربة على عدسة 77 ملم f / 2.8 جديدة، لذا فهي توفر تكبيرًا بصريًا 3x على الكاميرا الرئيسية، وهذا أعلى من 65 مم / 2.5x عدسة، على الرغم من فتحة f / 2.4.أما الكاميرا فائقة الاتساع "urtlawide camera"، والتي تحتوي أيضًا على عدسة أفضل - 6element f / 1.8 مع ضبط تلقائي للصورة على وجه الدقة، وهذا بالمقارنة مع العدسة f / 2.4 في إصدارات العام الماضي، والتي ينتج عنها ما يصل إلى 92٪ من الضوء الذي يصيب المستشعر.وخدعة جديدة - يتيح التركيز التلقائي للوحدة فائقة الاتساع أن تتضاعف ككاميرا ماكرو، وتدعم جميع الكاميرات في طرز Pro الوضع الليلي، حتى الكاميرا المقربة.أيفون 13 بروأيضًا، تحتوي مجموعة الشرائح الجديدة (التي نصل إليها) على دعم الأجهزة لفيديو ProRes، وهو برنامج ترميز الفيديو الاحترافي من أبل، ويمكن للمحترفين التسجيل بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية ويمكنك تحرير مقاطع فيديو ProRes مباشرة على الهاتف، كما يتم دعم Dolby Vision HDR أيضًا بمعدل يصل إلى 4K 60 إطارًا في الثانية.ومن المثير للاهتمام، أن iPhone 13 Pro يسجل خريطة عمق إلى جانب الفيديو، مما يسمح لك بتغيير عمق المجال حتى بعد الانتهاء من تسجيل مقطع فيديو، وميزة جديدة أخرى هي أنماط الصور الفوتوغرافية التي تقوم تلقائيًا بتحرير الصورة، عنصر واحد في كل مرة، وسيتم تفعيل هذا في طرازات ايفون 13 لاحقًا.



