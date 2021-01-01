بعد أن أعلنت آبل Apple أول أمس الثلاثاء عن إصدار هاتفها الجديد 13 iPhone مع 4 طرازات مختلفة، قامت شركة سامسونج بالسخرية من شركة أبل ممثلة في هاتفها الجديد أيفون 13.
وفي تغريدة رسمية نشرتها سامسونج عبر «توتير» بالتزامن مع الكشف عن هاتف أبل الجديد، قالت «سامسونج»: «هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم فقط نحن؟»
- تغريدة سامسونج للسخرية من هاتف أيفون 13 الجديد من أبل -
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التعليقات على يعد الإعلان عن iPhone 13 .. سامسونج تسخر من أبل
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