يعد الإعلان عن iPhone 13 .. سامسونج تسخر من أبل

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يعد الإعلان عن iPhone 13 .. سامسونج تسخر من أبل

بعد أن أعلنت آبل Apple أول أمس الثلاثاء عن إصدار هاتفها الجديد 13 iPhone مع 4 طرازات مختلفة، قامت شركة سامسونج بالسخرية من شركة أبل ممثلة في هاتفها الجديد أيفون 13.

وفي تغريدة رسمية نشرتها سامسونج عبر «توتير» بالتزامن مع الكشف عن هاتف أبل الجديد، قالت «سامسونج»: «هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم فقط نحن؟»

- تغريدة سامسونج للسخرية من هاتف أيفون 13 الجديد من أبل -

وتوالت العديد من التعليقات على التغريدة وكان أبرزها رد أحدهم أنه «عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت فقط تشتري اسما جديدا».

وأعلنت «آبل» الثلاثاء عن 4 إصدارات من أيفون 13 هي iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max ولا تختلف في الشكل عن هاتفها السابق أيفون 12 سوى بشكل طفيف للغاية أما بخصوص الامكانيات فقد قامت ببعض التحسينات التي شملت الشاشة والكاميرا، وقامت بالاعلان أيضا عن ساعة جديدة وايباد جديد.

المصدر: المصرى اليوم

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