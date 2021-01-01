

سعر آيفون 13 للطرازات الأربعة .. يبدأ من 699 دولارًا ومساحات من 128 جيجا إلى 1 تيرا سعر آيفون 13 للطرازات الأربعة .. يبدأ من 699 دولارًا ومساحات من 128 جيجا إلى 1 تيرا

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية، الثلاثاء 14 سبتمبر، من خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته في ولاية كاليفورنيا عن أجهزتها الجديدة وهى: «آيفون 13»، و«آيفون 13 ميني»، و«آيفون 13 برو»، و«آيفون 13 برو ماكس»، كما كشفت عن طرز حديثة من ساعتها الذكية وحاسوب لوحي مصغر.



وتتميز الأجهزة الجديدة باتصالها بشبكات الجيل الخامس وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى صورة وأكثر دقة.



ويبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولارا، أما iPhone 13 Pro فسيبدأ من 999 دولارا، فيما يبدأ سعر iPhone 13 Pro Max من 1099 دولارا.

وستطرح الطرز الثلاثة اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري.

قد يعجبك أيضا...

وفيما يلي جميع أسعار الطرازات الأربعة من آيفون 13 بمختلف المساحات المتاحة لكل منها:1- سعر آيفون 13 برو ماكس -يبدأ من 1099 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجا وبسعر 1199 دولارا لنسخة 256 جيجا وبسعر 1399 دولارا لنسخة 512 جيجا وبسعر 1599 دولارا لنسخة 1 تيرا بايت.2- سعر أيفون 13 برو -يبدأ من 999 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجا وبسعر 1099 دولارا لنسخة 256 جيجا وبسعر 1299 دولارا لنسخة 512 جيجا وبسعر 1499 دولارا لنسخة 1 تيرا بايت.3- سعر أيفون 13 -يبدأ من 799 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجا وبسعر 899 دولارا لنسخة 256 جيجا وبسعر 1099 دولارا لنسخة 512 جيجا.- سعر أيفون 13 ميني -يبدأ من 699 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجا وبسعر 799 دولارا لنسخة 256 جيجا وبسعر 999 دولارا لنسخة 512 جيجا.ولم تتغير الأسعار عن العام الماضي، لهواتف أيفون 12 في خطوة ترمي على ما يبدو لتحفيز المستهلكين على الشراء.