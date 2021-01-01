واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين

صورة الخبر: واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين
واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين

تختبر منصة التراسل الفوري المشفرة "واتسآب"، تقنية جديدة، وصفت بأنها ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "واتسآب" تختبر حاليا احتواء المنصة على دليل أعمال متكامل، على غرار خدمة "يلو بيدج" الشهيرة.

وقال رئيس خدمات واتسآب، ويل كاثكارت، إن المنصة بدأت في اختبار التقنية الجديدة في مدينة ساو باولو البرازيلية، بحيث ستتيح "واتسآب" دليلا شاملا بكافة المتاجر والخدمات المحلية، وستظهر الشركات حسب تصنيفاتها كلقطات شاشة، سواء متجر بقالة مثلا أو مطعم أو مقهى أو مستشفى، وما إلى ذلك من أمور.

وبدأت تهتم مؤخرا "واتسآب" بخدمات التجارة الإلكترونية، حتى تتمكن من تحقيق أرباح بدلا من الاكتفاء بأنها منصة تراسل مشفرة فحسب.

قال كاثكارت إن واتسآب لا يسجل مواقع المستخدمين أو الشركات التي يتصفحونها عند استخدام ميزة الدليل الجديدة.

ومن المتوقع أن تمد واتسآب اختباراتها إلى مدن أخرى في الهند وإندونيسيا، قبل أن تطرحها في كل دول العالم.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45836

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager