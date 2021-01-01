

إلكترون تعلن عن سيارة كوازار الخارقة بسرعة 100 كيلومتر في 1.65 ثانية (صور) إلكترون تعلن عن سيارة كوازار الخارقة بسرعة 100 كيلومتر في 1.65 ثانية (صور)

مرة أخرى في أبريل، أعلنت شركة Elektron عن سيارة كوازار الكهربائية الخارقة، وجاء هذا الإعلان بأرقام فلكية عن قوة وسرعة السيارة.



إذ يبلغ إجمالي إنتاج النظام أكثر من 2300 حصان (1715 كيلوواط)، وسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في 1.65 ثانية فقط، وسرعة قصوى محدودة تبلغ 450 كم / ساعة.



وبحسب motor1، سيتم بناء 99 وحدة فقط من «كوازار»، مع عمليات التسليم التي كان من المفترض أن تبدأ بعد إطلاقها في عام 2023، وقبل أن تصل كوازار إلى الواقع، أعلنت شركة إلكترون عن طراز آخر في تشكيلتها التي لم يتم تصنيعها بعد.

وتعد سيارة تروفا الفائقة الكهربائية بالكامل، الأخ الأقل قوة لكوازار ولكنها لا تأتي على الورق بنفس الإمكانيات.تمامًا مثل شقيقها الأكبر، من المفترض أن تعمل «تروفا» على جميع العجلات الأربع ولكن على عكس «كوازار»، فهي تحتوي على 3 محركات بدلاً من 4، مع محركين يعملان على تشغيل المحور الخلفي و1 في المقدمة.فيما تدعي شركة إلكترون أن «تروفا» تبلغ 1400 حصان (1،044 كيلو واط)، وهو أقل بكثير من «كوازار»، ولكنها لا تزال أكثر من إلكترون 1 الأولي من العام الماضي.وأوضحت شركة إلكترون إن «تروفا» سيبدأ سعرها من 600 ألف يورو أو حوالي 710 آلاف دولار، وستتغير هذه الأرقام مع الإطلاق المتوقع للسيارة الخارقة في عام 2023، بعد 6 أشهر من الإطلاق المقترح لكوازار.



