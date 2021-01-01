

أهم التحديثات القادمة لسييرا وسيلفرادو HD موديلات 2023 أهم التحديثات القادمة لسييرا وسيلفرادو HD موديلات 2023

المربع نت – كشفت شيفروليه منذ أيام عن سيلفرادو 1500 الجيل الرابع الجديد كلياً بجملة تحديثات جمالية وتقنية وميكانيكية جديدة، والآن أشارت تقارير أمريكية إلى استلام فئات سيلفرادو HD وسييرا HD لمحرك أكثر قوة ضمن تحديثات جديدة قادمة لموديلات 2023.



وفق المصادر الأمريكية، ستحصل سييرا وسيلفرادو HD على نسخة محسنة من محرك 6.6 لتر 8 سلندر تيربو ديزل “دوراماكس” لجنرال موتورز بقوة 505 حصان وعزم هائل 1471 نيوتن متر.



بلا شك سيكون هذا أقوى محرك في هذه الفئة، ولنعقد مقارنات سريعة مع محرك 6.7 لتر 8 سلندر باور ستروك لفورد بقوة 475 حصان وعزم 1423 نيوتن متر، ومحرك 6.7 لتر 6 سلندر لرام بقوة 420 حصان وعزم 1457 نيوتن متر.

وأشارت التقارير الأمريكية كذلك إلى استلام موديل سيلفرادو وسييرا HD الجديدة لناقل حركة محدث وأقفال تفاضلية خلفية جديدة للتعامل مع معدلات القوة والعزم المرتفعة.. وسنعلم المزيد عنهما خلال الأشهر القادمة.



