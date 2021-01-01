

باقة 10 آلاف دينار بحريني لـ 5 سيارات SUV موديل 2021 ..صور باقة 10 آلاف دينار بحريني لـ 5 سيارات SUV موديل 2021 ..صور

يشمل سوق البحرين للسيارات باقة من موديلات 2021، حيث تتنوع الطرازات المقدمة بين فئات مختلفة، ولكن أشهرها هي فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي أصبحت تلاقي شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العربية والعالمية.



وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2021 داخل السوق البحريني ضمن باقة الـ 10 آلاف دينار.



1 - سانج يونج ريكستون موديل 2021

زودت السيارة سانج يونج ريكستون موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 225 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 185 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 10 ثوان.

وتأتي السيارة سانج يونج ريكستون موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.850 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.960 متر، و 1.825 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.865 متر، و مساحة تخزين خلفية تسع لـ 236 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية 17 بوصة، مع شبكات امامية مطلية من الكروم، ومصابيح نهارية وامامية LED.

ويبدأ سعر السيارة سانج يونج ريكستون موديل 2021 من 10.420 دينار وحتى 12 الف دينار بحريني.

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2 - جيب رينيجيد موديل 2021دعمت السيارة جيب رينيجيد موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 2400 سي سي، بقوة 180 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، بينما تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9 ثوان.وتتمتع السيارة جيب رينيجيد موديل 2021 بالعديد من وسائل الحماية والأمان مثل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، و نظام دعم الفرامل BA، و منظومة الوسائد الهوائية والتي تصل إلى 7 وسائد، مع كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، وخاصية التحذير عند مغادرة المسار، والثبات الديناميكي.ويتراوح سعر السيارة جيب رينيجيد موديل 2021 داخل السوق البحريني من 7.999 دينار وحتى 11.555 دينار.3- رينو كوليوس موديل 2021تأتي السيارة رينو كوليوس موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2500 سي سي، بقوة 170 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 233 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 199 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات نتطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.8 ثانية.و قدرت القياسات الهيكلية للسيارة رينو كوليوس موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.673 متر، و بعرض يبلغ 1.843 متر، و 1.673 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.705 متر، و 530 لتر لمساحة التخزين الخلفية، بينما دعمت السيارة بعجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة ذات جنوط متعددة الاضلاع، ومصابيح امامية LED، و فتحة سقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزًا.تبدأ اسعار السيارة رينو كوليوس موديل 2021 داخل السوق البحريني من 7.995 دينار وحتى 11.700 دينار.4 - سكودا كودياك موديل 2021زودت السيارة سكودا كودياك موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 194 كيلومترا في الساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية.كما تتمتع ايضا بمحرك اعلى تجهيزا رباعي الاسطوانات ايضا ولكن بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 320 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 207 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل على سرعة 100كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.ويتراوح سعر السيارة سكودا كودياك موديل 2021 داخل السوق البحريني من 11 الف دينار وحتى 13 الف دينار بحريني.5 - ام جي RX8 موديل 2021تستمد السيارة ام جي RX8 موديل 2021 قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوان، بفضل قدرتها على انتاج قوة 220 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي.و تأتي السيارة ام جي RX8 موديل 2021 عبر حزمة من وسائل الحماية مع مكابح مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني، و وسائد الحماية الهوائية، مع عجلات رياضية ذات جنوط معدنية من تصميم هندسي انيق، بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بسنبة طول بلغت 4.923 متر، و بعرض يبلغ 1.930 متر، و1.810 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.850 متر.ويبلغ سعر السيارة ام جي RX8 موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 10.499 دينار.